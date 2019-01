Wat moet de Zeeuwse politiek opdienen?

Of hun pleidooien effect hebben gehad weten we binnenkort wanneer de partijen hun verkiezingsprogramma presenteren. Aan vijf organisaties de vraag: wat moeten Provinciale Staten de komende vier jaar aanpakken?

Toerisme

Jacques Suurmond is voorzitter van Toeristisch Ondernemend Zeeland, een platform van belangenclubs in de recreatiesector. Suurmond was ooit zelf lid van het dagelijks provinciebestuur en kent het klappen van de zweep in de Middelburgse Abdij. De afgelopen periode heeft de provincie een visie op het kusttoerisme ontwikkeld: kwaliteit boven kwantiteit en veel aandacht voor landschappelijke waarden en oog voor gebieden waar de recreatieve druk hoog is.

,,Maar dat mag er niet toe leiden dat de kust op slot gaat", zegt Suurmond. Ook moet nadrukkelijk onderscheid worden gemaakt tussen de kust en het achterland. Suurmond: ,,De normen die voor Renesse gelden kun je niet zo maar toepassen op bijvoorbeeld Tholen.” De recreatiesector vraagt ook aandacht voor het personeelsgebrek in de sector. De provincie kan onderwijs in ‘hospitality’ (gastvrijheid) stimuleren en mee helpen bij het zorgen voor onderdak en vervoer voor seizoenskrachten. En de provincie heeft, wat de TOZ betreft, de sector moeten helpen om de energietransitie te maken.

,,Wij hebben afgelopen zomer al onze wensen geformuleerd en aan alle partijen gestuurd”, zegt Gerda Spaander van Rover, regio-coördinator van de organisatie van reizigers in het openbaar vervoer. ,,De invloed van de provincie op het openbaar vervoer is groot", stelt ze. Dat is nog zachtjes gezegd. De provincie is niet alleen opdrachtgever en subsidieverlener van het regionale busvervoer en de veerdienst Vlissingen-Breskens.

Spaander: ,,Investeer in de busdiensten en het spoor richting de Randstad en Brabant, verbeter het grensoverschrijdende openbaar vervoer met Vlaanderen en maak het vraaggestuurd openbaar vervoer laagdrempeliger. En verknoop auto rijden, fietsen en lopen met het openbaar vervoer zodat overstappen geen hindernis meer is.” Een hartekreet is: ‘Stop het Zeeuwse ov-kwartetten’. ,,Voor één reis heb je soms wel drie kaarten nodig.” Maar met stip op 1 staat de wens: Geen verdere afkalving van het reguliere Zeeuwse OV.” De partijen zijn gewaarschuwd: ,,In het voorjaar zal Rover alle verkiezingsprogramma’s beoordelen.”

Natuur en milieu

Onder het motto samen sterk hebben zes natuur- en milieuorganisaties hun punten onder de aandacht gebracht van de politieke partijen. Dat zijn de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF), het Instituur voor Natuureducatie (IVN), Natuurmonumenten, het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en het Nationaal Park Oosterschelde.

Discussies over het afschieten van katten, de jacht op damherten, verzilting en het omgevingsplan maakten de afgelopen periode duidelijk dat natuurorganisaties veel van doen hebben met de provincie. Naast de algemene wens voor meer biodiversiteit, duurzame energie en hergebruik van grondstoffen, noemt ZMF-directeur Iro von Harras nog een aantal specifieke Zeeuwse speerpunten.

,,De Zeeuwse Delta wordt gekenmerkt door een enorme landschappelijke kwaliteit: openheid, rust, ruimte, stilte, donkerte. De Zeeuwse kustvisie draagt zorg voor kwaliteit aan de kust. Maak ook zo’n visie voor de Deltawateren.” Dat moet leiden tot een ‘robuuste Delta'. ,,De Zeeuwse Delta is Europese topnatuur. Vele toeristen komen naar de Delta om in onze groenblauwe oase te vertoeven. Maar de Delta is géén robuust ecosysteem; de natuur is niet op orde.”

Landbouw

Natuurlijk vraagt landbouworganisatie ZLTO aandacht voor beschikbaarheid van zoet water voor de agrarische sector. De gortdroge zomer van 2018 zette een dik uitroepteken achter deze problematiek. ,,Zeeland als proeftuin voor zoet water moeten we verder uitbouwen”, zegt Ko de Regt, woordvoerder van de afdeling Zeeland van de ZLTO. Ook de agrariërs vragen om aandacht voor de energietransitie. Zonnepanelen op daken van stallen en schuren, mogelijkheden voor een windturbine op het erf en voor de opslag van energie.

De Regt pleit ook voor aandacht voor verbetering van de gezondheid van de bodem, letterlijk de basis van het boerenbestaan. Bevordering van biodiversiteit helpt daarbij. De bedrijfsstructuur van agrarische bedrijven moet beter. Het ruilen van kavels kan helpen om bedrijven efficiënter te laten werken. Daarbij horen ook goede verbindingen voor het landbouwverkeer en goede bereikbaarheid tussen de Zeeuwse regio's. In dat verband mag de Westerscheldetunnel van de ZLTO tolvrij worden. ,,En ben zuinig met het agrarische grondgebruik", aldus De Regt.

Bedrijfsleven

Het Zeeuwse bedrijfsleven vraagt de politiek de blik op het zuiden te richten. Helemaal verwonderlijk is dat niet, want VNO-NCW Brabant Zeeland heeft zich onder de noemer ‘Kansen verzilveren!’ samen met North Sea Port en Portiz (bedrijven in de haven en de industrie) gewend tot de schrijvers van de verkiezingsprogramma's. Het woord grensoverschrijdend is komt bijna in elke alinea terug.

Het grote bedrijfsleven wil dat de provincie Zeeland zich inzet om Den Haag en Brussel er toe te bewegen ‘onze grensregio’ een ‘bijzondere status’ te geven. Dat moet bijvoorbeeld het mogelijk maken grensoverschrijdende afspraken te maken over de invulling van de schaarse ruimte. Ook als het gaat om duurzaamheid, energie en transport moet over de grenzen gedacht en gewerkt worden.