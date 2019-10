Wat kun je allemaal doen met crematie-as van je dierbare? Zeeuwen kiezen steeds vaker voor de zee

video Blije gezichten ondanks nattigheid bij finish Wandelmara­thon

18:02 BURGH-HAAMSTEDE - 5000 wandelaars zijn vanochtend vanuit Burgh-Haamstede begonnen aan hun monstertocht over 42 kilometer om te eindigen in de Langstraat in Zoutelande. De meeste lopers kwam rond 16.00 uur binnen. De laatste lopers finishten rond 18.00 uur. Jarno Hijsman (21) uit Groesbeek passeerde de Finishlein rond het middaguur al. Het was zijn vierde keer.