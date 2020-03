Wat is uw mooiste gebouw?

De bouwvak­kers timmeren door, maar samen schaften is taboe

17:28 MIDDELBURG - Samen schaften is er niet meer bij. De bouwvakkers die in de weer zijn met de aanbouw van Hotel Van der Valk in Middelburg eten bij toerbeurt. Sommigen lunchen in hun auto. Hoofduitvoerder Jan Marinissen van Bouwbedrijf Fraanje: ,,We doen alles om corona-besmettingen te voorkomen. En dat is wel even wennen.”