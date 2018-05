Wat is het mooiste nieuwe gebouw van Zeeland?

De volgende vijf projecten maken kans op de Dag van de Architectuurprijs: het bedrijfspand van de Gebroeders Weststrate in Goes, de woning ML16010 in Sint-Annaland, hotel Bosch & Zee in Domburg, het bedrijfspand van VKP in Kapelle, en hotel Tien Torens in Zoutelande. Hieronder leest u meer over de genomineerden, en in de komende dagen plaatsen we alle vijf de gebouwen uitgebreid in de schijnwerpers.