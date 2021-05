Wat is het mooiste gebouw van Zeeland?

Van het vernieuwde winkelcentrum Market Plaza in Bruinisse, het kantoor Beveland Wonen in Goes en B&B Het Verborgen Geluk in Nieuw-Namen tot Cityhotel Wood in Middelburg. En nog 26 andere projecten. Wat is het mooiste nieuwe gebouw van Zeeland? Ook dit jaar gaan we die vraag beantwoorden. In totaal zijn er dertig in 2020 gerealiseerde gebouwen en projecten aangemeld voor de Zeeuwse Architectuurprijs 2021.