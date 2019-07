Wat is er vandaag te doen in Zeeland? 10 tips

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

Tip 1: UitMUNTend, Goes

Bezoek tussen 11.00 en 17.00 uur de expositie UitMUNTend in het Historisch Museum de Bevelanden. In samenwerking met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, en ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan, toont het museum deze unieke collectie munten en penningen.

Toegang is 10 euro (4 euro voor kinderen van 4 t/m 17 jaar). Kinderen t/m 3 jaar gratis.

Tip 2: Boerderijbeleving, Middelburg

Kaasboerderij Schellach opent van 10.00 tot 12.00 uur de deuren voor bezoekers. Neem een kijkje in de stallen, aai de kalfjes, of werp een blik in de kaasmakerij en de vernieuwde boerderijwinkel.

Tip 3: Vleermuizen speuren, Westenschouwen

Volledig scherm Ga vleermuizen zoeken bij Westenschouwen. © shutterstock Ga in het bos op zoek naar vleermuizen, samen met een gids van Staatsbosbeheer. Met een speciaal apparaat vangt u de signalen op die vleermuizen uitzenden.

De excursie begint om 20.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Deelname is 5 euro (2,50 euro voor kinderen t/m 12 jaar).

Meer info: 0111-401453 of zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl.

Tip 4: Theelepel-ring maken, Wemeldinge

Maak onder begeleiding van een goudsmid in twee uur een ring van een verzilverde theelepel. Kosten: 25 euro per persoon (inclusief materiaal en koffie of thee met iets lekkers). Dag en tijd worden in overleg gepland. Aanmelden of info: 06-18270555 of goudsmederij@zeelandnet.nl.

Tip 5: Kunstexposities, Cadzand-Dorp

Kunstliefhebbers opgelet! Bezoek tussen 14.00 en 17.00 uur Prinsenstraat 17 in Cadzand-Dorp om het werk van kunstenaars uit de regio te bewonderen. Niet alleen de kunst is het bezichtigen waard, maar ook de locatie: de Dorpskerk. Deze werd gebouwd in de veertiende eeuw en gedeeltelijk vernieuwd in 1652. Toegang is gratis.

Tip 6: Kermis, Oostburg

Vandaag is de laatste dag van de kermis in Oostburg. Bezoek tussen 14.00 en 00.00 uur verschillende attracties op de Markt en het Ledelplein.

Tip 7: Sunset Yoga, Scharendijke

Behoefte aan een rustmomentje bij de ondergaande zon? Beachclub Perry's organiseert in samenwerking met Yogamundo een yogasessie van 20.00 tot 21.00 uur.

Meer info: yogamundo.nl.

Tip 8: Zoldergeheimen, Oostkapelle

Neem tussen 13.00 en 16.00 uur met een deskundige gids een kijkje in het Open Depot op de zolder van museum Terra Maris in Oostkapelle. Daar zijn duizenden collectie-objecten te zien, zoals opgezette dieren en fossiele botten.

Meer info: terramaris.nl.

Tip 9: Seizoensmarkt, Domburg

De Weststraat, Markt, Ooststraat en Stationsstraat van Domburg staan van 10.00 tot 21.00 weer vol marktkramen. Snuffel tussen sieraden, kleding, boeken, vis, vers belegde broodjes, poffertjes en nog veel meer.

Tip 10: Wilde Wierenwandeling, Vrouwenpolder

Ontdek de wondere wereld van wilde zeewieren bij Neeltje Jans. Deze excursie, inclusief kleine proeverij, vindt plaats van 13.00 tot 15.00 uur. Leer wat wieren zijn, hoe ze leven en waar verschillende soorten te vinden zijn.

Reserveren is verplicht en kan via 06-20526380 of info@wildwier.nl.