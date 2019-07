Wat is er te doen in Zeeland? Vrijdag 12 juli

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Nehalenniatempel, Colijnsplaat

Meer weten over het historisch erfgoed in Zeeland? Bezoek dan met een gids de Nehalenniatempel in Colijnsplaat. Rondleiding is te boeken vanaf 6 personen via eenhoorntrec@gmail.com of 0624512582. Deelname is €13,50 per persoon.

TIP2: Quizavond, Westkapelle

Groepen van zeven personen nemen het vanaf 19.30 uur tegen elkaar op tijdens deze quizavond in het Polderhuis. Schuif aan en test uw kennis over uiteenlopende onderwerpen. Vooraf aanmelden verplicht en kan via: info@polderhuiswestkapelle.nl of 0118-570700.

TIP3: Kunstexpositie, Heinkenszand

Bekijk de werken van Anke van den Bosch-Onrust (acrylschilderijen) en Frans van den Bosch (houtsculpturen) in galerie ’t Kunstuus (Dorpsstraat 43) in Heinkenszand. Beide kunstenaars laten zich onder meer inspireren door de natuur. Expositie is van 13.00 tot 20.30 uur te bezoeken. Meer info: www.kunstuus.nl.

TIP4: Privétuin, Koudekerke

Maak vandaag tussen 10.00 en 17.00 uur een wandeling door de privétuin de Houtenhandsche Hof in Koudekerke (Wielemakersbaan 4). In de tuin is niet alleen een groot aantal bloemen en planten te zien; er staat ook een bijzondere verzameling stenen sculpturen.

TIP5: Rondwandeling, Burgh-Haamstede

Maak kennis met het natuurlijk, historisch en cultureel erfgoed tijdens deze fascinerende wandeling. De route voert van het museum de Burghse Schoole langs de indrukwekkende Ringwalburg en door de duinen, waar bunkers uit de Tweede Wereldoorlog te zien zijn. Een kaart met de route is voor €2,50 verkrijgbaar bij het museum van 13.00 tot 17.00 uur.

TIP6: Orgelconcert, Vlissingen

Vanmiddag geeft organist Vincent van Laar in de Sint-Jacobskerk een orgelconcert met werken van Johann Sebastian Bach, Dietericht Buxtehude, Domenico Scarlatti en Justinus Knecht. Het concert vindt plaats van 12.00 tot 12.30 uur. Toegang is gratis, maar het is mogelijk een vrijwillige bijdrage te doen.

Volledig scherm © ANP

TIP7: Kaartspellen, Ouddorp

Schuif vanaf 20.30 uur aan bij het klaverjassen en jokeren in de recreatiezaal ‘De Topper’ op camping Toppershoedje (Strandweg 2-4) in Ouddorp. Deelname is €2,- per persoon.

TIP8: Fietstocht, Schoondijke

De fietstocht ‘Op tour met Tuur’ volgt in 45 kilometer het verhaal van smokkel en corruptie in de grensregio. De route is gebaseerd op een verhaal dat Anita Tournois schreef over Tuur, die een gouden ring vindt. Als zijn buurman, de veldwachter, hier lucht van krijgt, gebeurt er van alles. De route, inclusief verhaal, lekkernijen en opdrachten, is op te halen bij Bistro De Buut in Schoondijke of Buitengewoon Actief voor €7,50 per persoon. Reserveer via 0117-222002 of 06-28279872.

TIP9: Duurzame Visserij, Stellendam

De tentoonstelling Duurzame Visserij is van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken bij A Seal Stellendam. Leer van alles over duurzame visserij tijdens een speurtocht voor het hele gezin.

TIP10: Vuurtoren, Breskens

Het is één van de meest iconische gebouwen in West-Zeeuws-Vlaanderen: de vuurtoren van Breskens. De toren is een aantal jaren geleden volledig gerestaureerd en opengesteld voor bezoekers. Bezoek tussen 13.00 en 17.00 uur de vuurtoren en de expositieruimte, waarwerk te zien is van Zeeuwse kunstenaars. Meer info: www.vuurtorenbreskens.nl.