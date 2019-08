Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor zaterdag 31 augustus

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Kermis, Sas van Gent

Vandaag en morgen is er van 14.00 tot 00.00 uur een kermis met verschillende attracties in het centrum van Sas van Gent.

Volledig scherm PS aldus botsauto © -

TIP2: Rommelmarkt, Meliskerke

Schietvereniging Meliskerke organiseert van 08.30 tot 15.00 uur een rommelmarkt aan de Rapenburgweg in Meliskerke. Op de schietbaan kunt u deelnemen aan een schietinstructie of de dagcompetitie luchtschieten. Voor kinderen is er een springkussen en wordt er geschminkt.

TIP3: Rondleiding Gravensteen, Zierikzee

Het Gravensteen is de oudste gevangenis van Zeeland. Leer vanmiddag tijdens een rondleiding over de geschiedenis, architectuur en voormalige gevangenen, die hun sporen achterlieten in de gijzelkamer. Deelname: 3,50 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis). Kaartverkoop bij het Stadhuismuseum Zierikzee, vanwaar de rondleiding om 14.30 begint.

TIP4: Kunstroute, Oostkapelle

Benieuwd naar het werk van lokale kunstenaars? Bezoek vandaag tussen 10.00 en 17.30 uur de locaties van de Kunstroute in Oostkapelle. Meer info: kunstrouteoostkapelle.nl.

TIP5: Benefietconcert, Terneuzen

In het Scheldetheater in Terneuzen is vanavond om 20.00 uur een benefietconcert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en The Norwegian Naval Forces Band in het kader van de herdenking ’75 Jaar Slag om de Schelde’. Toegang inclusief pauzedrankje is 10 euro, de opbrengst komt geheel ten goede aan ‘War Child’.

TIP6: Theatervoorstelling, Ellewoutsdijk

Als onderdeel van het Zeeland Nazomerfestival is vanavond om 20.30 uur de theatershow Winterreisse te zien in Fort Ellewoutsdijk. Het muziektheater gaat over de waanzin van de oorlog en is gebaseerd op het gelijknamige meesterwerk van Franz Schubert. Een festivalbus brengt bezoekers van Middelburg naar de locatie. Meer info: theaterzeelandia.nl.

TIP7: Kapelse Dag, Kapelle

Vandaag is het van 10.00 tot 01.30 uur feest in Kapelle met de viering van de Kapelse Dag. Er is een kermis, de kerktoren kan beklommen worden en er is livemuziek op verschillende locaties. Meer info: dekapelsedag.nl.

TIP8: Gildefeesten, Sluiskil

Kom kijken bij de driedaagse Gildefeesten in Sluiskil, dit jaar met het thema ‘Tropical Summer’. Het programma is gevuld met activiteiten voor alle leeftijden, zoals een bingo, een spellenmiddag voor kinderen tot en met 13 jaar, een rommelmarkt en braderie, een ondernemersborrel en wandeltochten. Vandaag begint het programma om 14.00 uur, de officiële opening is om 19.00 uur.

Volledig scherm Houtenhandsche Hof

TIP9: Privétuin, Koudekerke

Maak vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur een wandeling door de privétuin de Houtenhandsche Hof in Koudekerke (Wielemakersbaan 4). In de tuin is niet alleen een groot aantal bloemen en planten te zien; er staat ook een bijzondere verzameling stenen sculpturen.

TIP10: Summer Festival, Goes

Voetjes van de vloer op de fijnste house, techno en 90’s classics! Vandaag wordt het oefenterrein DEK (Verrijn Stuartweg 16) op zijn kop gezet tijdens het Summer Festival Goes. Meer info en kaartverkoop: festive-events.nl.