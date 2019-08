Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor zaterdag 24 en zondag 25 augustus

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Smaak aan Zee, Ouddorp Duin

Zin in Egyptische falafel, Thaise curry of Britse fish ’n chips? Kom vandaag (12.00 tot 23.00 uur) of morgen (12.00 tot 21.00 uur) naar het foodtruckfestival Smaak aan Zee om te genieten van een grote variatie aan lokale en internationale gerechten. Meer info: smaakaanzee.nl.

TIP2: Vestingfeesten, Hulst

Vandaag en morgen kunt u een kijkje nemen bij de Vestingfeesten in Hulst. Er is onder meer een braderie, een speurtocht, een rommelmarkt en livemuziek. Meer info: vestingfeestenhulst.nl.

TIP3: Kids Festival, Grijpskerke

Kinderen kunnen zich vandaag van 10.00 tot 17.00 uur vermaken op Hof Poppendamme tijdens het Hatseflats Kids Festival. Er zijn onder meer workshops, foodtrucks, en een meet en greet met Anna en Elsa van Frozen. Toegang is gratis; de eerste honderd kinderen krijgen een verrassing. Ook is er van 09.00 tot 17.00 uur een rommelmarkt in Grijpskerke.

TIP4: Havendagen, Zierikzee

Vandaag is de laatste dag van de Havendagen in Zierikzee! Bezoekers kunnen genieten van een markt, vaartochten, folklore, sport, muziek en culinaire verrassingen. Vandaag kunt u van 11.00 tot 02.00 uur terecht bij de Nieuwe Haven te Zierikzee. Om 23.00 uur wordt er vuurwerk afgestoken. Meer info: havendagenzierikzee.nl

TIP5: Expositie keramiek en glas, Heinkenszand

In galerie ’t Kunstuus in Heinkenszand is een expositie te zien van Funda Ozyer (keramiek) en Ergun Arda (glas). De tentoonstelling is vandaag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

TIP6: Dubbelconcert, Terneuzen

Vanavond is er van 19.30 tot 20.30 uur een dubbelconcert door André Knevel op orgel en Liselotte Rokyta op panfluit in de Grote Kerk in Terneuzen. Toegang is 8 euro.

TIP7: Spreekuur archeologie, Oostkapelle

Wel eens iets bijzonders gevonden op het strand in Zeeland? Kom van 13.30 tot 15.30 uur naar Terra Maris en laat de gevonden objecten zien aan de conservator van de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap, Aagje Feldbrugge. Wie weet kan zij vertellen wat het precies is en uit welke tijd het komt. Deelname is gratis, exclusief museumbezoek.

TIP8: Mosselfeesten, Philippine

De mosselfeesten van Philippine worden gevierd met een kermis, rommelmarkt, braderie en livemuziek. En natuurlijk kunnen er verse mosselen geproefd worden! Bezoek vandaag of morgen vanaf 08.00 uur het centrum van Philippine. Meer info: stichtingmosselstad.nl.

TIP9: Inloopexcursie, Den Bommel

Vandaag kunt u tussen 10.30 en 11.30 uur een kijkje nemen bij pluimveebedrijf Eibaar (Tilsedijk 6). Krijg alles te horen over de kippen, de stal, het verzamelen en sorteren van de eieren en wat er verder nog meer bij het houden van kippen komt kijken. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

TIP10: Kunstspoor, Kats

Vandaag en morgen kunt u een kijkje nemen langs het Kunstspoor, een kunstroute met werk van de op Noord-Beveland wonende of werkende kunstenaars. Er zijn ruim twintig locaties verspreid door onder meer Kats, Kortgene en Colijnsplaat. Route en meer info: kunstspoor.nl.