Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor zaterdag 10 en zondag 11 augustus

Op zeehonden ‘jacht’; Ik dacht dat je ze kon aaien

20:00 ,,Schoenen en jassen aan! We gaan op safari!” En niet voor de bezichtiging van de ‘big five’ vanuit een jeep in Zuid-Afrika. Nee, we schepen in op De Festijn in Breskens voor een tocht naar de zeehondjes op de Westerschelde.