Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor woensdag 21 augustus

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Excursie Zwarte Polder, Nieuwvliet

De Verdronken Zwarte Polder is een zandig schor waar veel planten en vogelsoorten leven. Maak vanaf 19.30 uur onder leiding van een gids een excursie door dit natuurgebied. Deelname: 4 euro (kinderen tot 16 jaar: 2 euro). Aanmelden niet nodig. Meer info: hetzeeuwselandschap.nl.

TIP2: Kermis, Tholen

Een ritje in de botsauto’s of smullen van een suikerspin? Vandaag begint om 14.00 uur de kermis op het Havenplateau in Tholen.

TIP3: Zomerexpositie, Westkapelle

Het Polderhuis toont een tentoonstelling met werken die te maken hebben met Zeeland. De expositie Zeeuwse zaken is van 10.00 tot 17.00 uur te zien in het museumcafé van het Polderhuis en van 13.00 tot 16.00 uur in vuurtoren ’t Hoge Licht.

TIP4: Vlooienmarkt, Zierikzee

Vanmiddag is er een grote vlooien- en brocantemarkt op het evenemententerrein van Camping Kloet (Eerste Weegje 3) in Zierikzee. Van 10.00 tot 16.00 uur staat dit terrein vol met ruim 160 kraampjes die kunst, antiek, brocante en curiosa aanbieden. Meer info: kloetevenementen.nl.

TIP5: Zomeravondconcert, Cadzand

Geniet vanavond om 20.00 uur van het Robert Quintet in de N.H. Kerk te Cadzand (Prinsestraat 17). Deze groep speelt muziek van Antonín Dvořák en Robert Schumann. Toegang inclusief consumptie is 10 euro. Meer info: zomeravondconcertenaanzee.nl.

TIP6: Wijnproeverij, Dreischor

Benieuwd naar wijnen van Zeeuwse bodem? Om 15.00 uur is er een rondleiding en proeverij op Wijnhoeve de Kleine Schorre in Dreischor. Deelname is 5,50 euro (inclusief proefglas wijn). Kinderen t/m 15 jaar: 3,50 euro. Reserveren is niet nodig. Meer info: dekleineschorre.nl.

Volledig scherm Wijnproeverij. © Unsplash / indebuurt

TIP7: Mondriaan wandeling, Domburg

Domburg was in de twintigste eeuw één van de bekendste kunstenaarsdorpen van Nederland. Wandel van 13.30 tot 16.45 uur met een gids langs de plaatsen waar schilders leefden, hun vrije tijd doorbrachten en hun schildersezel uitzetten. Startpunt: VVV Inspiratiepunt Domburg. Deelname is 6 euro voor volwassenen (kinderen t/m 12 jaar: 3 euro). Kaarten verkrijgbaar bij de VVV of online.

TIP8: Bezoek aan de ridderzaal, Burgh-Haamstede

Kom vandaag om 11.30 uur kijken naar de diapresentatie van Slot Haamstede, met na afloop een uniek bezoek aan de ridderzaal van het dertiende-eeuwse kasteel. Verzamelen bij het Slothek. Deelname is 2,50 euro (kinderen t/m 12 jaar: 1,50 euro).

TIP9: Beelden op de Scheldeboulevard, Terneuzen

Kunstliefhebbers kunnen vandaag genieten van een bijzondere expositie in de buitenlucht. Op de Scheldeboulevard (en ook in het stadhuis van Terneuzen) staan werken van verschillende beeldende kunstenaars tentoon. Toegang is gratis. Meer info: beeldenopdescheldeboulevard.nl.

TIP10: Kick Off Festival, Middelburg

Vandaag wordt van 15.00 tot 23.00 uur een feestje gebouwd op de Markt van Middelburg met het gratis Kick Off Festival Zeeland. Dans bij de optredens van Famke Louise, The Partysquad en La Fuente. Meer info: kickofffestival.nl.