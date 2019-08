Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor vrijdag 23 augustus

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Nehalenniatempel, Colijnsplaat

Meer weten over het historisch erfgoed in Zeeland? Bezoek dan met een gids de Nehalenniatempel in Colijnsplaat. Rondleiding is te boeken vanaf 6 personen via eenhoorntrec@gmail.com of 0624512582. Deelname is 13,50 euro per persoon.

TIP2: Privétuin, Koudekerke

Maak vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur een wandeling door de privétuin de Houtenhandsche Hof in Koudekerke (Wielemakersbaan 4). In de tuin is niet alleen een groot aantal bloemen en planten te zien; er staat ook een bijzondere verzameling stenen sculpturen.

TIP3: Braderie en kermis, Tholen

Een ritje in de botsauto’s of smullen van een suikerspin? Vanaf 13.00 uur is de kermis op het Havenplateau in Tholen open. Ook staan de kramen van de jaarlijkse braderie vandaag van 13.00 tot 21.00 uur verspreid door de stadskern.

TIP4: Vestingfeesten, Hulst

Vandaag is de aftrap van de Vestingfeesten in Hulst. In de feesttent op de Grote Markt kunt u van 20.00 tot 01.00 uur genieten van livemuziek. Meer info: vestingfeestenhulst.nl.

TIP5: De Kazematten, Vlissingen

De Kazematten in Vlissingen zijn weer open voor publiek. Bezoek vandaag tussen 13.00 en 17.00 het Keizersbolwerk om van alles te leren over de bewogen geschiedenis van deze Zeeuwse havenstad. Maak een speurtocht, sjoel met broden of speel het favoriete spel van Napoleon.

TIP6: Havendagen, Zierikzee

Het is weer drie dagen feest in Zierikzee! Tijdens de Havendagen van Zierikzee genieten bezoekers van een markt, vaartochten, folklore, sport, muziek en culinaire verrassingen. Vandaag kunt u van 16.00 tot 02.00 uur terecht bij de Nieuwe Haven te Zierikzee. Meer info: havendagenzierikzee.nl

TIP7: Vuurtoren, Breskens

Het is één van de meest iconische gebouwen in West-Zeeuws-Vlaanderen: de vuurtoren van Breskens. De toren is een aantal jaren geleden volledig gerestaureerd en opengesteld voor bezoekers. Bezoek tussen 13.00 en 17.00 uur de vuurtoren en de expositieruimte, waar werk te zien is van Zeeuwse kunstenaars. Meer info: vuurtorenbreskens.nl.

TIP8: Kofferbakverkoop, Kerkwerve

Recreatieboerderij van Langeraad houdt van 09.00 tot 14.00 uur een kofferbakverkoop op het terrein in het bos (Weelweg 3, Kerkwerve). Bovendien is er een modelstoomtrein waarmee een ritje gemaakt kan worden. Bezoekers kunnen gratis parkeren op het terrein van de recreatieboerderij.

TIP9: Smaak aan Zee, Ouddorp

Zin in Egyptische falafel, Thaise curry of Britse fish ’n chips? Kom vandaag tussen 16.00 en 23.00 uur naar het foodtruckfestival Smaak aan Zee om te genieten van een grote variatie aan lokale en internationale gerechten. Meer info: smaakaanzee.nl.

TIP10: Nachtmarkt, Middelburg

Vandaag is er van 14.00 tot 22.00 uur een middag- en avondmarkt met verschillende kramen op de Markt in Middelburg.