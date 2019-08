Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor vrijdag 16 augustus

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Kofferbakverkoop, Kerkwerve

Recreatieboerderij van Langeraad organiseert vandaag van 09.00 tot 14.00 uur een kofferbakverkoop op het terrein in het bos (Weelweg 3, Kerkwerve). Bovendien is er een modelstoomtrein waarmee een ritje gemaakt kan worden. Bezoekers kunnen gratis parkeren op het terrein van de recreatieboerderij.

Volledig scherm © Tribute to Woodstock

TIP2: Tribute to Woodstock, Middelburg

Vrede, vrijheid en gratis muziek – precies 50 jaar na Woodstock wordt in Middelburg een eerbetoon gehouden aan dit legendarische festival. Artiesten van binnen en buiten Zeeland staan vandaag tussen 13.00 en 23.30 uur op het Koorkerkplein. Toegang tot het festival is gratis. Meer info: woodstockmiddelburg.nl.

TIP3: Kampvuur, Scharendijke

Samen bij een kampvuur praten, zingen of juist in stilte genieten? Van 20.00 tot 22.30 uur kunt u aanschuiven bij het kampvuur van Finca Vrij (Kapelleweg 29a). Bijdrage voor het hout, snacks en een drankje is 7,50 euro per persoon. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd. Dit kan via e-mail (info@praktijk-estrella.nl) of WhatsApp (06-26690770).

TIP4: Orgelconcert, Goes

Kom vanavond van 20.00 tot 21.00 uur luisteren naar een orgelconcert Kristiaan Seynhave. Hij bespeelt het Marcussenorgel in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Toegang is gratis. Meer info: muziekindegrotekerkgoes.nl.

TIP5: Zomerfilm, Hulst

Vandaag en morgen kunt u genieten van het jaarlijkse ZomerFilm in Hulst. Bekijk een van de films in de openluchtbioscoop op het Molenbolwerk, zoals De Helaasheid Der Dingen (2009) of Hunt for the Wilderpeople (2016). Volledig programma en meer info: zomerfilm.nl.

TIP6: New Orleans jazz, Oostkapelle

Zin in een avond met swingende New Orleans jazz? Kom dan vanavond tussen 19.30 en 23.30 uur naar het optreden van de New Orleans Red Beans in Eetcafé De Boschhoek (Vroonweg 1).

TIP7: Concert Vocalistengroep, Burgh-Haamstede

About Music is een kleine vocalistengroep uit Tholen onder leiding van Heleen Bout. De vocalisten brengen vanavond van 20.00 tot 21.00 uur een afwisselend repertoire in Hervormd Haamstede (Ring 1). Toegang is gratis; aan de uitgang is een collecte voor het Orgelfonds.

TIP8: Dorpsfeest, Nieuw- en Sint Joosland

Vandaag en morgen vindt het jaarlijkse dorpsfeest van Nieuw- en Sint Joosland plaats. Vandaag is er onder meer een vossenjacht, een paardentram en een bingoavond. Morgen is er ringrijden, een kleedjesmarkt en een poffertjesfestijn. Programma en meer info: zomerfeestnieuwland.nl.

Volledig scherm Yerseke by night 2018. © Marcelle Davidse

TIP9: Yerseke by Night, Yerseke

Culinaire proeverijen, een optreden van het scheepskoor en vaartochtjes op houten mosselschepen. Vanavond kunt u tijdens Yerseke by Night al een voorproefje krijgen van het mosselfeest dat er morgen plaatsvindt.

TIP10: Wit-Russische folklore, Vlissingen

Vandaag geeft het jongeren folklore ensemble Zorachka uit Minsk meerdere optredens op het Bellamypark (om 13.30, 17.00 en 20.00 uur) en het Scheldeplein (tussen 11.00 en 15.00 uur) te Vlissingen. De kleurrijk geklede jongeren treden op met dans, muziek en zang.