Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor maandag 29 juli

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Kunstexposities, Cadzand-Dorp

Kunstliefhebbers opgelet! Bezoek tussen 14.00 en 17.00 uur Prinsenstraat 17 in Cadzand-Dorp om het werk van kunstenaars uit de regio te bewonderen. Niet alleen de kunst is het bezichtigen waard, maar ook de locatie: de Dorpskerk. Deze werd gebouwd in de veertiende eeuw en gedeeltelijk vernieuwd in 1652. Toegang is gratis.

TIP2: Sunset Yoga, Scharendijke

Behoefte aan een rustmomentje bij de ondergaande zon? Beachclub Perry’s organiseert in samenwerking met Yogamundo een yogasessie van 20.00 tot 21.00 uur. Meer info: yogamundo.nl.

TIP3: Sinte Pierse Feesten, Nieuwvliet

Het is weer feest in Nieuwvliet: vandaag worden de Sinte Pierse Feesten hier voor de 40ste keer gehouden. Er zijn onder meer een kermis, een demonstratie van antieke tractoren, een rommelmarkt en een wafelbakkerij.

Volledig scherm Herman. Foto van hiv-geïnfecteerde in de tentoonstelling The Stigma Project © Marjolein Annegarn

TIP4: Foto-expositie, Middelburg

In Nederland leven zo’n 23.000 mensen met hiv. Daarvan slikt 79 procent medicatie, waardoor ze het virus niet meer kunnen overdragen. Toch heerst er nog altijd een stigma rondom de ziekte. In haar strijd dit stigma te doorbreken reist fotograaf Marjolein Annegarn, zelf hiv-positief sinds 1986, door Nederland met haar foto-expositie The Stigma Project. Vandaag zijn de foto’s te zien op de Langevielebinnenbrug in Middelburg.

TIP5: Workshop bolus bakken, Melissant

Bij Bakkerij van Harberden in Melissant kunt u van 19.00 tot 21.30 uur bolussen leren bakken. Aan het eind van de avond gaat u naar huis met 20 verse bolussen. Reserveren verplicht via 0187-601619 (vol is vol). Deelname is 20 euro per persoon.

TIP6: Historisch museum, Goes

Het gebouw van Historisch Museum de Bevelanden is een voormalig klooster en weeshuis. Leer hier tussen 11.00 en 17.00 uur alles over streekdracht, schutterijen en onze relatie met water door de jaren heen. Voor kinderen zijn er verschillende speurtochten aanwezig. Meer info: hmdb.nl

TIP7: Jaarmarkt, Breskens

Vandaag kunt u tussen 10.00 en 19.00 uur een kijkje nemen bij de verschillende kramen van de grote jaarmarkt op het Spuiplein in Breskens.

TIP8: Bezichtiging kerk, Goedereede

Bewonder vandaag de oude Hervormde kerk van Goedereede (Kerkpad 3). Het karakteristieke gebouw is tussen 14.00 en 16.30 uur open voor bezoekers.

Volledig scherm Aquarellen van Johan Meeske in de Reestkerk Uit & Thuis 29 maart 2018 © vrij

TIP9: Kracht van waterverf, Colijnsplaat

Laat u inspireren door het werk van Johan Meeske, dat hij maakte in de buitenlucht van Kats en Yerseke. Een expositie met zijn werk is vandaag tussen 12.00 en 17.00 uur te zien in GalleryMaritime. Meer info: 06-22591452 of gallerymaritime.nl

TIP10: Ligconcert, Philippine

Geniet vanavond in de yurt van Centrum de Kern (Mosselpolderstraat 8, Philippine) van de ontspannende tonen van de klankschaal. Van 19:15 tot 20:30 uur kunt u liggend naar het concert luisteren. Aanmelden is verplicht en kan via klankschaal@bodybalans.com of 06-53459234.