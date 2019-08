Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor maandag 26 augustus

TIP1: Zeeland in 1907, Westkapelle

TIP2: Kunstexposities, Cadzand-Dorp

TIP3: Klompenmakerij, Heinkenszand

Ervaar hoe echte ouderwetse klompen gemaakt worden bij Klompenmakerij Traas in Heinkenszand! Hier worden al ruim honderd jaar klompen gemaakt; ook is het één van de laatste in Nederland. Loop rond, boek een rondleiding of kijk in de winkel met Zeeuwse streekproducten. Openingstijden zijn van 08.30 tot 17.30 uur, toegang is gratis.

TIP4: Avondvierdaagse, Sluis

TIP5: Expositie, Middelburg

TIP6: Plompe Toren, Burgh-Haamstede

TIP7: Ontdek de Manteling, Oostkapelle

TIP8: Fietstocht, Schoondijke

De fietstocht ‘Op tour met Tuur’ volgt in 45 kilometer het verhaal van smokkel en corruptie in de grensregio. De route is gebaseerd op een verhaal dat Anita Tournois schreef over Tuur, die een gouden ring vindt. Als zijn buurman, de veldwachter, hier lucht van krijgt, gebeurt er van alles. De route, inclusief verhaal, lekkernijen en opdrachten, is op te halen bij Bistro De Buut in Schoondijke of Buitengewoon Actief voor 7,50 euro per persoon. Reserveer via 0117-222002 of 06-28279872.