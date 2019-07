Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor maandag 22 juli

TIP1: Vleermuizen speuren, Westenschouwen

Ga in het bos op zoek naar vleermuizen, samen met een gids van Staatsbosbeheer. Met een speciaal apparaat vangt u de signalen op die vleermuizen uitzenden. De excursie begint om 20.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Deelname is 5 euro (2,50 voor kinderen t/m 12 jaar). Meer info: 0111-401453 of zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl.

TIP2: Workshop ring maken, Wemeldinge

Maak onder begeleiding van een goudsmid in zo’n drie uur een zilveren ring. Kosten: 60 euro per persoon (inclusief materiaal en koffie of thee met iets lekkers). Dag en tijd worden in overleg gepland. Aanmelden of info: 06-18270555 of goudsmederij@zeelandnet.nl.

TIP3: Boerderijbeleving, Middelburg

Kaasboerderij Schellach opent van 10.00 tot 12.00 de deuren voor bezoekers. Neem een kijkje in de stallen, aai de kalfjes, of werp een blik in de kaasmakerij en de vernieuwde boerderijwinkel. Meer info: schellach.nl.

TIP4: Markt met kunst en boeken, Cadzand-Dorp

Voor elk wat wils in Cadzand-Dorp. Vandaag is van 10.30 tot 16.30 uur een kunst-, hobby en boekenmarkt in Cadzand-Dorp. Bovendien is er een markt met streekproducten bij de Molen.

TIP5: Wandeling door de Manteling, Oostkapelle

Ga vandaag van 10.00 tot 11.30 uur op pad met de boswachter door de Manteling van Walcheren. Dit natuurgebied bestaat uit bossen en duinen, waar bijzondere planten groeien. Wandel door deze rustgevende omgeving, terwijl de gids vertelt over de natuur van het gebied. Start bij museum Terra Maris. Reserveren is verplicht en kan via staatsbosbeheer.nl.

TIP6: Beklimming Dikke Toren, Zierikzee

De Sint Lievensmonstertoren in Zierikzee – beter bekend als de Dikke Toren – domineert de horizon van een groot deel van Schouwen-Duiveland. Beklim vandaag tussen 10.00 en 17.00 uur de toren voor een prachtig uitzicht over Zierikzee en omgeving.

TIP7: Expositie Menken en Zeeland, Goes

Kunstenaar Gerard Menken leefde lange tijd in Kloetinge. Ter ere van het 100-jarig jubileum van zijn geboorte toont het Historisch Museum de Belevelanden deze zomer de expositie ‘Menken en Zeeland’. In de tentoonstelling zijn werken van Menken met een Zeeuws thema te zien. Vandaag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

TIP8: Scheepjes in flessen, Terneuzen

Tinus Dieleman maakt al twintig jaar scheepjes in flessen. In de vitrines in Bibliotheek Terneuzen presenteert hij nu de scheepjes uit zijn privéwerf in een tentoonstelling. Vandaag open van 13.00 tot 19.00 uur.

TIP9: Beach Yoga, Domburg

Behoefte aan een rustmomentje in de ochtend? Op het strand bij de Watertoren van Domburg begint om 09.30 een yogales. Deelname is 10 euro per persoon. Matjes zijn aanwezig. Meer info en aanmelden: yogadomburg.nl of 06-50911013.

TIP10: Braderie, Kamperland

Vandaag is er van 11.00 tot 18.00 uur een braderie op RCN Vakantiepark de Schotsman in Kamperland. Er zijn diverse kraampjes op het centrale plein van het park.