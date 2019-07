Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor maandag 15 juli

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Historisch museum, Goes

Het gebouw van Historisch Museum de Bevelanden is een voormalig klooster en weeshuis. Leer hier tussen 11.00 en 17.00 uur alles over streekdracht, schutterijen en onze relatie met water door de jaren heen. Voor kinderen zijn er verschillende speurtochten aanwezig. Entreeprijzen en meer informatie: hmdb.nl

TIP2: Boeken- en verzamelmarkt, Middelburg

Verzamelaars van boeken, antiek en curiosa opgelet! Vandaag, van 11.00 tot 17.00 uur, staat de Markt van Middelburg vol met kraampjes van de boeken- en verzamelmarkt.

TIP3: Klompenmakerij, Heinkenszand

Ervaar hoe echte ouderwetse Hollandse klompen gemaakt worden bij Klompenmakerij Traas in Heinkenszand! Hier worden al ruim dan honderd jaar klompen gemaakt; bovendien is het één van de laatste in Nederland. Loop zelf rond, boek een rondleiding of neem een kijkje in de winkel met Zeeuwse streekproducten. Openingstijden zijn van 08.30 tot 17.30 uur en toegang is gratis.

TIP4: Kermis, Philippine

De kermis van Philippine is misschien niet groot, maar wel hartstikke gezellig! Neem tussen 14.00 en 00.00 uur een kijkje bij de botsauto’s, draaimolen en grijpertjes.

Volledig scherm De Zonnetrein in Vlissingen. © Archieffoto Ruben Oreel

TIP5: Zonnetrein, Vlissingen

Op duurzame wijze een rondrit door Vlissingen maken? Stap dan in de Zonnetrein, die leidt langs bijzondere bezienswaardigheden van de Zeeuwse havenstad. De trein rijdt op zonne-energie, is volledig CO2-neutraal en maakt nauwelijks geluid. De Zonnetrein rijdt vandaag tussen 10.00 en 18.00 uur. Een kaartje is de hele dag geldig: u kan tot de laatste rit op- en afstappen.

TIP6: Skidôme, Terneuzen

In hartje zomer toch de sneeuw opzoeken? U kunt tussen 14.00 en 22.00 uur terecht bij Skidôme Terneuzen om in de overdekte skihal te skiën, snowboarden of sleeën.

TIP7: Zeeland in 1907, Westkapelle

De Franse kunstenaar Albert Depré legde tijdens een rondreis door Nederland het leven anno 1907 vast in schilderijen en foto’s. Hij bezocht onder meer Westkapelle, Arnemuiden en Zierikzee. Bewonder zijn unieke foto’s en olieverfschilderijen op een expositie in het Polderhuis te Westkapelle. Vandaag open van 10.00 tot 17.00 uur.

TIP8: Safari op de skelter, Westenschouwen

Op safari in eigen provincie? Huur tussen 11.00 en 18.00 uur een skelter en ga op zoek naar de ‘Big Five’ van Westenschouwen! Onder meer bruinvissen, zeehonden, damherten, Schotse hooglanders en Shetlandpony’s zijn te zien in dit gevarieerde natuurgebied. Het landschap van bossen en duinen is uiteraard ook te voet of op de fiets te verkennen. Meer info: jantrampoline.nl.

Volledig scherm Open dag struisvogelboerderij Monnikenwerve. Patrick Byrman uit Brunssum voert de puber struisvogels. © Peter Nicolai

TIP9: Struisvogelboerderij, Sluis

Struisvogelboerderij Monnikenwerve is vandaag van 10.30 tot 17.00 uur open voor bezoek. Leer alles over struisvogels tijdens een rondleiding over de boerderij, waar zo’n 150 van de grote loopvogels leven. Rondleidingen zijn om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur; geniet achteraf van koffie of thee in het café en neem een kijkje in de cadeauwinkel. Meer info: destruisvogel.nl.

TIP10: Fruitteeltmuseum, Kapelle

Bezoek vandaag tussen 11.00 en 17.00 uur het Fruitteeltmuseum in Kapelle om te kijken naar de vaste collectie en te wandelen door de fijne museumtuin. Op dit moment is bovendien een wisselexpositie te zien met de weerfoto’s van Paul Bouwens. Meer info: fruitteeltmuseum.nl.