Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor donderdag 29 augustus

Update 14.46 uur | Video Chauffeur van gekantelde biervracht­wa­gen in Goes ‘had geen keus’

14:45 GOES - Op de Grote Markt in Goes is vanochtend vroeg een vrachtwagen met 12.000 liter bier gekanteld. Er raakte niemand gewond. ,,Ik had geen keus”, vertelt chauffeur Vincent van Zundert.