Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor donderdag 25 juli

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Workshop haken, Goedereede

Samen met anderen creatief in de weer zijn? Kom tussen 19.00 en 22.00 naar partycentrum Oostdam in Goedereede met uw breisel, haakwerk of ander soort handwerk. Er is een gratis aanschuifworkshop haken met thema ‘Een kei van een vis’. Neem hiervoor uw eigen katoen en bijpassende haaknaald mee. Meer info: oostdam@sr-go.nl of 0187-492321.

TIP2: Schapenboerderij, Heinkenszand

Middenin de Zak van Zuid-Beveland ligt Schapenboerderij de Schaapskooi. Ga vandaag tussen 10.00 en 18.00 uur kijken bij de lammetjes, die er bijna het hele jaar door zijn, en maak een praatje met de schaapsherder. Ook is er een gratis expositie over het Nationaal Landschap.

TIP3: Abdijrondleiding, Middelburg

De abdij van Middelburg werd rond 1100 gesticht door monniken uit Vlaanderen. Tegenwoordig is het complex in gebruik als zetel van de Staten van Zeeland. Verken met een gids de Statenzaal, de crypte, de Kloostergangen, de kerken en de unieke wandtapijtenzaal in het Zeeuws Museum. Vertrek in de hal van het Zeeuws Museum. Prijs volwassenen: 9 euro (kinderen t/m 18 jaar: 4 euro). Kinderen t/m 5 jaar kunnen gratis deelnemen.

TIP 4: Zomerbingo, Ouddorp

Vanavond kunt u om 20.30 uur meedoen aan een zomerbingo in recreatiezaal ‘De Topper’ op vakantiepark RCN Toppershoedje (Strandweg 2-4, Ouddorp). Bingoboekjes zijn 6 euro per stuk, 3 stuks voor 15 euro. Zaal open vanaf 20.00 uur.

TIP5: Demo glasblazen, Breskens

Kom alles te weten over glasblazen en andere glastechnieken tijdens deze demonstratie van 11.00 tot 12.30 uur. Locatie: Dorpsstraat 10, Breskens. Meer info: art-glass-studio.nl.

TIP6: Toeristische markt, Burgh-Haamstede

In het centrum van Burgh-Haamstede staan vandaag van 10.00 tot 17.00 uur verschillende marktkraampjes. Doe uw boodschappen en geniet van onder meer vers belegde broodjes of poffertjes.

TIP7: Zomerconcert, Vrouwenpolder

Panfluitiste Noortje van Middelkoop en organist Harm Hoeve geven vanavond een Zomerconcert in de Gereformeerde Kerk in Vrouwenpolder. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf 19.15 uur verkrijgbaar aan de kerkzaal (Schoolstraat 9). Toegang: 10 euro (kinderen t/m 16 jaar: 5 euro).

TIP8: Beachyoga, Domburg

Al luisterend naar het geruis van de zee tot rust komen? Verzamel om bij strandpaviljoen ‘Strand 90' om mee te doen aan een yogales in het zand van 9.30 tot 10.30 uur. Deelname is 10 euro per persoon. Meer info: els@yogadomburg.nl.

TIP9: Watersnoodmuseum, Ouwerkerk

Met het hele gezin op bezoek in het museum? Om 11.00 en 13.00 uur starten er familierondleidingen in het Watersnoodmuseum. De rondleidingen duren ongeveer 1,5 uur en zijn gratis bij een betaald museumbezoek. Het museum is vandaag open van 10.00 tot 17.00 uur. Meer info en entreeprijzen: watersnoodmuseum.nl.

TIP10: Kermis, Renesse

Vandaag begint de kermis in Renesse. Neem tussen 13.00 en 00.00 uur een kijkje bij de attracties en kramen.

Kijk voor een compleet overzicht op vvvzeeland.nl.