Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor donderdag 22 augustus

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Excursie getijdenpoelen, Vrouwenpolder

Bij laag water blijven er allemaal dieren en planten achter in de betonnen bakken bij Neeltje Jans (Faelweg 1, Vrouwenpolder). Ga van 10.30 tot 13.30 uur samen met een Oosterscheldegids op ontdekkingstocht rond deze getijdenpoelen. Meer info: np.oosterschelde@ivn.nl of 0113-211675.

TIP2: Havendagen, Zierikzee

Het is weer drie dagen feest in Zierikzee! Tijdens de Havendagen genieten bezoekers van een markt, vaartochten, folklore, sport, muziek en culinaire verrassingen. Vandaag kunt u van 17.00 tot 01.00 uur terecht bij de Nieuwe Haven. Meer info: havendagenzierikzee.nl

TIP3: Beach Yoga, Domburg

Behoefte aan een rustmomentje in de ochtend? Op het strand bij de Watertoren van Domburg begint om 09.30 een yogales. Bij regen is de yoga in het Badhotel (Domburgseweg 1a). Deelname is 10 euro per persoon. Matjes zijn aanwezig. Meer info en aanmelden: yogadomburg.nl of 06-50911013.

TIP4: Demo glasblazen, Breskens

Altijd al eens willen weten hoe glazen objecten precies gemaakt worden? Kom alles te weten over glasblazen en andere glastechnieken tijdens deze demonstratie van 11.00 tot 12.30 uur. Locatie: Dorpsstraat 10, Breskens. Meer info: art-glass-studio.nl.

TIP5: Lezingen over 1809, Veere

Vanavond houdt het Museum Veere vanaf 19.45 uur een ALMA avond met lezingen door dr. Jacqueline Reiter (Engelstalig) en drs. Tiny Polderman (Nederlandstalig). Zij spreken over de Britse invasie op Walcheren in 1809. De avond wordt afgesloten met een borrel. Toegang is 12 euro. Meer info: museumveere.nl.

TIP6: Familie-excursie dieren zoeken, Scharendijke

Op de Kabbelaarsbank zijn vandaag verschillende dieren te vinden via de app Perfect Earth Animals. Ga van 11.00 tot 13.00 uur op pad met de boswachter van Staatsbosbeheer en speur mee naar deze virtuele dieren. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de levende dieren van dit natuurgebied. De kinderen bepalen aan de hand van een kaart samen met de boswachter de route. Deelname: 5 euro (kinderen t/m 12 jaar: 2,50). Meer info en boeken: staatsbosbeheer.nl.

Volledig scherm Moeder en dochter kijken naar de vele bootjes op het Veerse Meer tijdens een rondvaart. © PZC

TIP7: Vaartocht, Veere

Beleef Veere vanaf het water tijdens een vaartocht op het Veerse Meer van 12.00 tot 14.30 uur. Deelname is 24 euro per persoon. Reserveren kan via: 0118-501744. Meer info: museumveere.nl/vaartochten.

TIP8: Expositie jong talent, Sluis

Bewonder tussen 10.00 en 16.30 uur in het Belfort het werk van twee jonge kunstenaars. De expositie bestaat uit schilderijen van Klaas Jonkman (1990) en Bart Kok (1985).

TIP9: Workshop ring maken, Wemeldinge

Maak onder begeleiding van een goudsmid in zo’n drie uur een zilveren ring. Kosten: 60 euro per persoon (inclusief materiaal en koffie of thee met iets lekkers). Dag en tijd worden in overleg gepland. Aanmelden of info: 06-18270555 of goudsmederij@zeelandnet.nl.

TIP10: Kerkenpad, Middelburg

Maak kennis met de godshuizen in de hoofdstad van Zeeland en laat u van 13.30 tot 15.00 uur door een gids rondleiden langs verschillende kerken en de synagoge van Middelburg. Verzamelen bij de balie van de abdijkerken, ingang links van de Lange Jan. Deelname: 4 euro.