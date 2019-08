Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor dinsdag 6 augustus

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Escape Room, Middelburg

Zin in een spannend dagje uit? Probeer met een team van 3 tot 8 personen te ontsnappen uit een van de escape rooms van Kamer 51. Dit doet u door raadsels en puzzels op te lossen, en vooral goed samen te werken. Reserveren kan via reserveren@Kamer51.nl of 0624724522.

TIP2: Beach Yoga, Domburg

Behoefte aan een rustmomentje in de ochtend? Op het strand bij de Watertoren van Domburg begint om 09.30 een yogales. Bij regen is de yoga in het Badhotel (Domburgseweg 1a). Deelname is 10 euro per persoon. Matjes zijn aanwezig. Meer info en aanmelden: yogadomburg.nl of 06-50911013.

TIP3: Kunstexposities, Cadzand-Dorp

Kunstliefhebbers opgelet! Bezoek tussen 14.00 en 17.00 uur Prinsenstraat 17 in Cadzand-Dorp om het werk van kunstenaars uit de regio te bewonderen. Niet alleen de kunst is het bezichtigen waard, maar ook de locatie: de Dorpskerk. Deze werd gebouwd in de veertiende eeuw en gedeeltelijk vernieuwd in 1652. Toegang is gratis.

TIP4: Rommel- en curiosamarkt, Veere

Leden en vrijwilligers van muziekvereniging Veere’s Genoegen organiseren een rommel- en curiosamarkt in clubgebouw Het Akkoord (Oudestraat 9). De markt is van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

TIP5: Geitenboerderij, Ouddorp

Op geitenboerderij De Mèkkerstee grazen honderden geiten. Maak tussen 09.00 en 17.00 uur kennis met de boerderijdieren en leer hoe geiten gemelkt worden. Geniet tussendoor van zelfgemaakt ijs, appeltaart of biologische geitenkaas. Behalve geiten, zijn er ook kippen, cavia’s, paarden en een varken. Bovendien is er een speeltuin voor kinderen.

TIP6: Culinaire excursie, Wissenkerke

Tijdens de excursie Zeeuwse Zilte Zaligheden verkent u met een gids het Nationaal Park Oosterschelde. Hier gaat u op zoek naar het lekkers dat dit natuurgebied te bieden heeft, zoals oesters, zeewier, mosselen en kokkels. Deelname is 12,50 euro, inclusief proeverij met een glas prosecco. Kinderen tot 12 jaar: 7,50 euro. Aanmelden verplicht via: info@minicampingzeelucht.nl.

TIP7: Orgelconcert, Goes

Kom van 13.30 tot 14.00 uur luisteren naar een orgelconcert door Arno van Wijk, de stadsorganist van Goes. Hij bespeelt het Marcussenorgel in de Grote of Maria Magdalenakerk. Toegang is gratis. Meer info: muziekindegrotekerkgoes.nl.

TIP8: Schemerwandeling, Westenschouwen

Wandel vanavond van 19.00 tot 21.00 uur onder leiding van een gids door het grootste bos van Zeeland. In dit natuurgebied leven damherten, vleermuizen en tal van vogelsoorten. Deelname is 5 euro (kind t/m 12 jaar: 2,50 euro). Reserveren is verplicht en kan via staatsbosbeheer.nl.

TIP9: Rozentuin, Kats

Wandelen door een bloementuin van vijf hectare? Tussen 10.00 en 17.00 uur kunt u de Zeeuwse Rozentuin in Kats (Katse Groeneweg 3) bezoeken.

TIP10: Seizoensmarkt, Zoutelande

Neem vandaag een kijkje bij de seizoensmarkt van Zoutelande. De Langstraat en het Willibrordusplein van 10.00 tot 21.00 uur vol met marktkraampjes.