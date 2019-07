Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor dinsdag 30 juli

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Tuktuk rijden, ’s-Gravenpolder

Beleef Zeeland op een wel heel unieke manier: door rond te rijden in een tuktuk! Bij TukTuk Verhuur Zeeland kunt u voor een dagdeel of een volledige dag een tuktuk huren. Meer info en reserveren via: tuktukverhuurzeeland.nl.

TIP2: Zeehondensafari, Zierikzee

Zin om de zeehonden van de Oosterschelde van dichtbij te bewonderen? Vaar van 10.00 tot 12.00 uur mee met de populaire zeehondensafari vanuit Zierikzee. Prijs: 14 euro (kinderen 4 t/m 11 jaar: 10 euro). Kinderen t/m 3 jaar kunnen gratis mee. Reserveren is verplicht en kan via frisiarondvaarten.nl.

TIP3: Fietsroute, Middelburg

Kunt u zich een wereld voorstellen waarin werken niet meer vanzelfsprekend is? Maak op eigen gelegenheid een fietstocht langs het Zeeuws Museum en de buitenlocaties van de tentoonstelling ‘Nooit meer werken’, over de geschiedenis en toekomst van werk. Vind de fietsroute op: zeeuwsmuseum.nl/fietsroute.

TIP4: Avondmarkt, Sluis

Markt, muziek en heel veel gezelligheid – dat zijn de avondmarkten van Sluis. Vanaf 11.00 uur begint de braderie en om 17.00 uur start het straattheater, livemuziek en entertainment. De meeste winkels zijn open tot 22.00 uur.

TIP5: Fruitteeltmuseum, Kapelle

Bezoek vandaag tussen 11.00 en 17.00 uur het Fruitteeltmuseum in Kapelle om te kijken naar de vaste collectie en te wandelen door de fijne museumtuin. Op dit moment is bovendien een wisselexpositie te zien met de weerfoto’s van Paul Bouwens. Meer info: fruitteeltmuseum.nl.

TIP6: Huifkartocht, Melissant

Stap vanavond om 19.30 uur op een huifkar voor een tocht over de Slikken van Flakkee. Ga samen met een gids op zoek naar reeën, heckrunderen en Fjordenpaarden. Deelname is 7,50 euro (kind t/m 12 jaar: 6 euro). Reserveren verplicht via staatsbosbeheer.nl/grevelingen of bij VVV Goeree-Overflakkee.

TIP7: Rondleiding langs bunkers, Dishoek

Verken tijdens een rondleiding de bunkers die nog over zijn van de batterij in Dishoek. Leer over de geschiedenis van deze bijzondere plek, die een rol speelde bij de Slag om de Schelde. Reserveren is verplicht en kan via info@bunkerverhalen.nl.

TIP8: Rondwandeling, Veere

Deze wandeltocht door Veere is als een reis terug in de tijd! Laat u meevoeren door Anna van Borsele, Vrouwe van Veere en gehuld in middeleeuwse kledij, tijdens een wandeling van een uur (start: 10.30 uur en 13.30 uur). Deelname: 5 euro (2,50 euro voor kinderen t/m 12 jaar). Meer info: veere@vvvzeeland.nl.

Volledig scherm Westenschouwen Buiten © lex de meester

TIP9: Skelteren naar uitkijkpunt, Westenschouwen

Beklim via een wenteltrap het hoogste uitkijkpunt van Schouwen en geniet van een onvergetelijk uitzicht. Van 11.00 tot 18.00 kunt u met de skelter de natuur van Westenschouwen ontdekken. Meer info: jantrampoline.nl.

TIP10: Foto’s van 100 jaar geleden, Wissenkerke

Wandel een rondje door Wissenkerke om te genieten van een raamexpo. In de ramen langs de route zijn foto’s te zien die daar minstens 100 jaar geleden werden gemaakt. De route door de Voorstraat, Oostvoorstraat, Ooststraat en Dorpsdijk kan op eigen gelegenheid gelopen worden. Meer info en route: okijkhier.nl.