Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor dinsdag 23 juli

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Oosterscheldemuseum, Yerseke

Vandaag zijn er gratis rondleidingen door het Oosterscheldemuseum in Yerseke. In dit museum wordt het verhaal verteld van de geschiedenis en cultuur op en rond de Oosterschelde. De gratis rondleidingen vinden plaats tussen 13.00 en 16.00 uur. Entree is 4 euro. Meer info:oosterscheldemuseum.nl

TIP2: Avondmarkt, Sluis

Markt, muziek en heel veel gezelligheid – dat zijn de avondmarkten van Sluis. Vanaf 11.00 uur begint de braderie en om 17.00 uur start het straattheater, livemuziek en entertainment. De meeste winkels zijn open tot 22.00 uur.

Volledig scherm Pakwerk met een politiehond. © Thomas Segers

TIP3: Politiehonden, Oostkapelle

Altijd al willen zien hoe politiehonden getraind worden? Ga dan vanavond om 19.30 uur kijken naar een demonstratie met politiehonden in Oostkapelle (Noordweg 50). De demonstratie duurt ongeveer een uur. Toegang is gratis.

TIP4: Foodtruck Festival, Renesse

Voor de 4de keer staat het Fletcher Foodtruck Festival in de tuin van Slot Moermond in Renesse. Proef vandaag van 12.00 tot 22.00 uur de hartige en zoete snacks van verschillende foodtrucks op het festivalterrein. Voor kinderen is er een springkussen en wordt er geschminkt.

TIP5: Tentoonstelling Mannenpak, Middelburg

Wat zegt een pak over de drager ervan? En wat betekende deze outfit voor Zeeuwse mannen in de twintigste eeuw? Bezoek vandaag tussen 11.00 en 17.00 uur in het Zeeuws Museum de tentoonstelling Mannenpak met persoonlijke verhalen, foto’s en tekeningen.

TIP6: Fietstocht, Schoondijke

De fietstocht ‘Op tour met Tuur’ volgt in 45 kilometer het verhaal van smokkel en corruptie in de grensregio. De route is gebaseerd op een verhaal dat Anita Tournois schreef over Tuur, die een gouden ring vindt. Als zijn buurman, de veldwachter, hier lucht van krijgt, gebeurt er van alles. De route, inclusief verhaal, lekkernijen en opdrachten, is op te halen bij Bistro De Buut in Schoondijke of Buitengewoon Actief voor 7,50 euro per persoon. Reserveer via 0117-222002 of 06-28279872.

TIP7: Historische markt, Veere

Geniet van een nostalgisch dagje uit op de historische markt van Veere. Neem tussen 10.00 en 17.00 uur een kijkje bij de kramen met antiek, sieraden, fossielen, houten speelgoed, ouderwets snoepgoed en streekproducten. Vandaag is er ook een demonstratie van de scharensliep. Meer info: historischemarktveere.nl

TIP8: Pannenkoekenfeest, Aagtekerke

Vandaag vindt van 16.30 tot 20.00 uur het pannenkoekenfeest plaats bij de feesttent op de wei (hoek Pekelingseweg/Aagtekerkseweg). Er zijn veschillende activiteiten voor kinderen, zoals een ponyritje en een spellencircuit. De opbrengst gaat naar de Dorpskerk van Aagtekerke en de Stichting steun en opbouw Gambia.

Volledig scherm © Shutterstock

TIP9: Roofvogelshow, Ouddorp

Vanavond kunt u vanaf 19.00 uur kijken naar een roofvogelshow op vakantiepark RCN Toppershoedje (Strandweg 2-4, Ouddorp). Toegang is gratis.

TIP10: Ontdek Slot Haamstede, Burgh-Haamstede

Altijd al een kijkje willen nemen in Slot Haamstede? Leer alles over de geschiedenis en wandel door het Slotbos tijdens deze rondleiding met een boswachter. De wandeling met bezoek aan Slot Haamstede duurt ongeveer 2 uur. Reserveren is verplicht en kan via vvvzeeland.nl.