Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor dinsdag 16 juli

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Middeleeuws festijn, Oostkapelle

Maak een reis terug in de tijd en ontdek de middeleeuwse sferen bij Terra Maris. Kinderen kunnen middeleeuwse spellen spelen, een broodje bakken boven een vuur en mosterd maken. Hoogtepunt is de show Klunzige Knud van Walichrum om 17.00 uur en 18.30 uur met acrobatiek, jongleren met vuur en magische vissen. Toegang is 9 euro (6,50 euro voor kinderen).

TIP2: Expositie, Cadzand-Dorp

In de Mariakerk te Cadzand-Dorp is vandaag tussen 14.00 en 17.00 uur de expositie ‘Verwondering’ te bezichtigen. In deze expositie staat het viltwerk van Ann Marien en Nelly Verplanke tentoon. Toegang is gratis.

TIP3: Orgelconcert, Goes

Vanmiddag bespeelt Jos Vogel, organist van de Vlissinge St. Jacobskerk en docent aan de Zeeuwse Muziekschool, het orgel in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Leonore van der Steenhoven, leerling van de Zeeuwse Muziekschool, speelt mee op de klarinet. Het concert begint om 13.30 uur. Meer info: muziekindegrotekerkgoes.nl.

TIP4: Rondleiding kaasboerderij, Biervliet

Benieuwd hoe kaas nou precies gemaakt wordt? Breng een bezoek aan Kaasboerderij de Vos, die als enige boerderij in Zeeuws-Vlaanderen de echte Biervlieter maakt. Vandaag is er om 13.30 uur een rondleiding door de boerderij. Deelname is 3,50 euro per persoon (kinderen tot 6 jaar: 1 euro).

TIP5: Open avond kerk, Domburg

Bezoek vanavond van 20.30 tot 21.30 uur de open avond in de Johanneskerk te Domburg. Er kan geluisterd worden naar orgelmuziek en de wereldwinkel uit Serooskerke biedt een groot aantal artikelen aan.

TIP6: Parelroute ‘Rijkdom’, Zierikzee

Ontdek de verborgen schatten van Zeeland tijdens deze interactieve parelroute van 4 kilometer. Haal het kaartje van de route op bij één van de VVV-inspiratiepunten in de buurt (Zierikzee, Renesse of Burgh-Haamstede) of bij het Stadhuismuseum in Zierikzee. Gebruik vervolgens de Zeeland App om de route te volgen, vragen te beantwoorden en letters te verzamelen. Startlocatie: Parkeerplaats Hoofdpoortstraat, Zierikzee.

TIP7: Optreden brassband, Westkapelle

Brassband OKK uit Westkapelle geeft vanavond van 19.30 tot 20.30 uur een concert op camping Het Hoge Licht te Westkapelle (Hogelichtweg 4). Geniet van een mengelmoes van klassieke en hedendaagse liedjes. Meer info: camping-hethogelicht.nl.

Volledig scherm Kunstenfestival Aardenburg: een kunstwerk van Ann Veronica Janssens. © Boaz Timmermans

TIP8: Kunstenfestival, Aardenburg

Geniet tussen 11.00 en 17.00 uur op verschillende locaties in Aardenburg en Middelburg (België) van het Biënnale Kunstenfestival. De werken van veertig kunstenaars staan op loopafstand van elkaar tentoon. Kaarten zijn 12,50 euro (5 euro voor jongeren tot 21 jaar). Kinderen tot 12 jaar gratis. Meer info: kunstenfestivalaardenburg.nl.

TIP9: Avond over de maan, Middelburg

Vanavond vindt een gedeeltelijke maansverduistering plaats. Met het oog op die gelegenheid organiseert de Middelburgse sterrenwacht (Helm 3) om 20.00 uur een presentatie over maansverduisteringen en de maan. Entree is 4 euro (2 euro voor kinderen). Meer info: lansbergen.net.

TIP10: Wandelroute, Hulst

Verken alle hoogtepunten van Hulst langs deze route van 3 kilometer. Wandel over de vestingwerken en langs monumenten, kunstwerken en oude poorten. Wie weet komt laat Reynaert de Vos zich zelfs even zien. De route is verkrijgbaar bij alle VVV-Inspiratiepunten en op vvvzeeland.nl.