Wat is dat toch, dat verlangen naar een witte kerst?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De kans op een witte kerst is klein, heel klein, zegt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. ,,De landelijke verwachting is 5 procent. Dat is al veel lager dan het gemiddelde van 8 procent. En in Zeeland is de kans op sneeuw nog veel kleiner.” Alleen als de weerkaarten de komende dagen drastisch veranderen, maken we nog kans op sneeuwvlokken.