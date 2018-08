Wat een majestueuze griet, daar bij het Brouwse La Plaisanterie

In het uiterste noorden van Schouwen-Duiveland leven lolbroeken. Als we het dorp – herstel: stadje – aan de Grevelingen binnen kachelen, zien we een bord Parkeren Brouwershaven Centrum. Goed om te weten, want anders rijd je je natuurlijk verloren in het 1260 zielen tellende oord. De Brouwse horeca is gegroepeerd rond het havenkanaal. ’s Winters is het er zo druk als in een kerk op maandagmorgen, ’s zomers is het hier een optocht van Duitse en Belgische nummerborden. Dat is mede te danken aan jachthaven Den Osse, camping Noordernieuwland en het vlakbij gelegen vakantiepark Landal Port Greve.