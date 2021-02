Wat doet die vrieskou met de natuur? ‘Dieren kunnen best wat hebben, het is geen horrorwinter’

Uitgeputte reeën of ander wild, als gevolg van de sneeuw en kou, is Lieman op de Kop van Schouwen nog niet tegengekomen. In West-Brabant was dat afgelopen weekend wel het geval. Daar legden zeker tien reeën het loodje. Veelal opgeschrikt door de mens, op de vlucht geslagen en door beperkte energie, uitgeput. ,,Dat maken we hier niet mee. Maar ik word wel pissig als mensen nu honden los laten lopen. De natuur is extra kwetsbaar.”