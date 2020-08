Wat de zomerfoto's betreft is de zomer ten einde

De lezers van de krant en de volgers van de PZC-site stuurden afgelopen weken duizenden foto's in waaruit wij twee keer per week een selectie maakten. Of je foto nu de krant heeft gehaald of niet, we hopen van harte dat jullie volgend jaar weer meedoen. De weekwinnaars feliciteren we met hun prijs van Smartphoto. De winnaar van de overallprijs, de iPad ter waarde van 350 euro, wordt in de week van 6 september bekendgemaakt in de krant en op de site.