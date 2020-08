Wat bespraken Nederlandse en Belgische ministers over de Hedwigepolder? Geen notulen te vinden...

DEN HAAG – ‘Het is ongeloofwaardig dat er in de Rijksarchieven geen enkel document, of notulen meer te vinden zijn over besprekingen tussen de Nederlandse bewindslieden en hun Belgische collega’s in de aanloop naar het verdrag over de Westerschelde-uitdieping en het onder water zetten van de Hedwigepolder.’

Dat zei advocaat Reinout Oudijk woensdag tijdens een WOB(Wet openbaarheid van bestuur)-zaak bij de Raad van State. Oudijk is namens een niet nader genoemde partij bezig in het al jaren slepende Hedwigepolderdossier de onderste steen boven te krijgen.

De omstreden ontpoldering van 300 hectare landbouwgrond, waarmee afgelopen maart een aanvang is gemaakt, heeft de gemoederen in Zeeland de afgelopen vijftien jaar flink doen oplopen. Oudijk onderzoekt wat er allemaal tussen Nederland en België is uitgewisseld voorafgaande aan het verdrag uit 2005. Oudijk kreeg wel wat documenten, maar volgens hem moet er veel en veel meer zijn. De rechtbank Amsterdam tikte eerder de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) op de vingers. Ook de rechtbank geloofde niet dat er over een periode van vele jaren slechts een vijftigtal documenten te vinden zijn. Hoewel de ministeries na een extra zoektocht nog met extra documenten kwamen, konden ze helemaal niets vinden over de door Oudijk gevraagde notulen, of verslagen van overleggen tussen Nederlandse, Vlaamse en Belgische bewindslieden en topambtenaren.

Cees Veerman

Om die reden gingen de ministeries bij de Raad van State in hoger beroep. Zij hopen dat het hoogste bestuursrechtscollege het met hen eens is dat er niets meer te vinden is dan dat wat Oudijk al heeft in mogen zien en wat hij nog kan inzien. Want door de coronacrisis waren de archieven een tijdje gesloten. De woordvoerders van LNV bezwoeren woensdag bij de Raad van State dat ze tot vier keer toe alle archieven hebben doorgespit en niets hebben gevonden wat met het bewindsliedenoverleg te maken heeft.

Volgens Oudijk is het onmogelijk dat er geen enkele notitie is gemaakt tijdens overleggen tussen toenmalig minister Cees Veerman en diens Vlaamse en Belgische collega’s. Oudijk speelde tijdens de rechtszaak nog een Tv-interview met Veerman af waarin die duidelijk hintte op compromisafspraken tussen België en Nederland. Ook rechter en staatsraad Bruno van Ravels kon zich niet voorstellen dat daarover niets in de Rijksarchieven zit, ’als bewindslieden van verschillende staten overleg voeren dan moet daar toch iets van te vinden zijn. Dat is toch niet te vergelijken met een vrijblijvend gesprek tussen twee vrienden.’

Omgespit

De woordvoerder van LNV ontkende dat niet, maar zei dat hij en zijn collega’s tot vier keer toe de archieven hebben omgespit en alles wat ook maar in de verte met de Hedwigepolder te maken heeft, eruit gevist. Dat zijn uiteindelijk toch nog zo’n 1.426 documenten. Daarvan mocht Oudijk aan de hand van een inventarisatielijst een beperkte keuze van enkele tientallen documenten maken. Oudijk zei dat allemaal ‘reuze aardig’ te vinden van de ambtenaren, maar die 1.426 documenten bevatten vooral heel veel kaf en nauwelijks koren. Bovendien erkenden de ambtenaren zelf dat ze niets gevonden hebben wat met bewindsliedenoverleg over de Hedwigepolder te maken heeft.

‘Zijn die dan verdwenen en hoe kan dat,’ vroeg de staatsraad. De enige verklaring die de ambtenaar daarvoor had was dat die documenten tijdens het overzetten van papier naar digitaal zijn verdwenen. Oudijk hoopt dat de Raad van State de ministeries alsnog de opdracht geeft nog eens de archieven in te duiken en dan veel gerichter naar de door hem gevraagde informatie gaat zoeken.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.