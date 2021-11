Wat als je een niet-gevaccineerde en niet-geteste speler in je voetbalteam hebt? ‘Het is ingewikkelder geworden’

Wat als je een niet-gevaccineerde en niet-geteste speler in je voetbalteam hebt? Vanaf zaterdag is niet alleen de kantine voor hem verboden terrein, maar ook de kleedkamer en zelfs het toilet. Waar doe je dan de teambespreking? ,,Wij hebben een grote overdekte tribune”, zegt bestuurslid Hans van der Sluijs van Zeelandia-Middelburg. ,,Daar kunnen teams een bespreking houden.” En het koppie thee in de rust? ,,Wij vragen de leiders dat te regelen. Of ze blijven met het hele team buiten in de rust, of ze verzorgen zelf de spelers die niet de kleedkamer in mogen.”

De weigering van de Tweede Kamer om op sportcomplexen alleen nog mensen toe te laten die gevaccineerd zijn of een recent testbewijs kunnen overleggen, leidde donderdag in eerste instantie tot opluchting bij sportclubs. Tot de consequenties doordrongen. ,,Het is nog ingewikkelder geworden”, aldus Van der Sluijs.

Quote We kunnen niet alle toegangen bewaken. Daar hebben we de mensen niet voor. Hans van der Sluijs, Zeelandia-Middelburg Bij Zeelandia Middelburg komen op een zaterdag duizend tot vijftienhonderd mensen op het complex. Van der Sluijs: ,,We hebben vijf toegangen tot kleedkamers. En dan nog de kantine. We kunnen niet al die toegangen bewaken. Daar hebben we de mensen niet voor.” In feite moeten sporters steeds opnieuw worden gecontroleerd: als ze omkleden, als ze bij de rust de kleedkamer weer in willen en als ze na afloop komen douchen.



De Middelburgse sportclub heeft besloten dat iedereen via één toegang het terrein op kan. Daar wordt de QR-code gecheckt. Wie gevaccineerd is of getest, krijgt een armbandje of een stempel. Dat maakt het makkelijker om bij de kleedkamers of de kantine te zien of iemand daar mag zijn. Zeelandia Middelburg doet een beroep op trainers en elftalleiders om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Die zijn makkelijk te ontduiken, erkent Van der Sluijs. ,,Onze vraag is: doe dat alsjeblieft niet. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten.”

Lastige opgave om alles goed geregeld te krijgen

Quote We hebben spelers en vrijwilli­gers die niet gevacci­neerd zijn. En je kunt niemand verplich­ten om dat wel te doen. André Sierevel, Groene Ster Vlissingen In sporthallen moeten zowel sporters als publiek worden gecheckt. ,,Het wordt voor ons een lastige opgave om alles goed geregeld te krijgen”, voorspelt André Siereveld van Groene Ster Vlissingen. ,,We hebben spelers en vrijwilligers die niet gevaccineerd zijn. En je kunt niemand verplichten om dat wel te doen. Dat geldt ook voor het testen, als iemand daar niet achter staat.” Dit weekend is er nog weinig aan de hand, omdat het eerste team vrijdag al speelt. ,,Wij zullen er alles aan doen om te voorkomen dat we als club niet meer kunnen voetballen.’’



Korfbalvereniging TOP uit Arnemuiden speelt zaterdag in eigen huis een oefenduel met het Belgische AKC. ,,Bij de ingang zetten we vanaf 8 uur ‘s ochtends een beveiliger neer die alle 18-plussers controleert die naar binnen willen. Ze krijgen dan een gekleurd armbandje als bewijs dat ze zijn gecontroleerd. We hebben onze tegenstander geïnformeerd over die werkwijze”, aldus interim-voorzitter John Dijke.

Basketbaltrainer Rakhes Angnoe (BC Vlissingen) weet nog niet wat hij kan verwachten. ,,We spelen vrijdag en zijn de week erna vrij. Hopelijk verandert er in de tussentijd nog iets qua regels”, zegt hij. ,,Voor zover ik weet zijn er sowieso drie van mijn twaalf selectiespelers die ervoor hebben gekozen om geen vaccinatie te nemen. En die gaan ook niet elke keer testen. Als ik acht spelers over houd, kunnen we nog steeds wel spelen. Alleen de vraag is of die resterende acht dat ook nog steeds willen. We gaan hierover met elkaar in gesprek.’’

Ben de Smit, voorzitter van volleybalclub Stevo, doet op de Facebook-pagina van de volleybalclub een beroep op vrijwilligers om te helpen controleren bij de toegang tot de wedstrijdaccommodaties. Hij zegt: ,,De mensen komen naar ons om te sporten. Als we moeten controleren, zijn we een verlengstuk van de overheid. Zo zijn we als club in ons organigram niet georganiseerd. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn een organisatie in de maatschappij en hebben onze verantwoordelijkheid. Als van ons wordt verwacht dat er veilig kan worden gesport, dan moeten we proberen mee te werken.”

De Smit heeft op zijn oproep nog geen reacties gehad. ,,Moeten we dan als vereniging beveiligers inzetten? Als je het over een evenement hebt, kan dat wel een keer. Maar wij spelen elke zaterdag in Axel en Zuiddorpe, van 13.00 uur tot 21.00 uur. Dat is niet te betalen.”