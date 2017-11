Wat als je de schoolkosten niet kunt betalen?

De medewerkers van de Zeeuws-Vlaamse afdeling van de Stichting Leergeld hebben het dit najaar erg druk met verzoeken, zegt coördinator Liet Erpelinck. De Stichting schiet ouders te hulp die schulden hebben, of een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau. ,,Ik schat dat we 100 tot 200 aanvragen hebben voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. En ik ben bang dat het er nog meer worden. We zijn met z’n drieën al de hele morgen bezig met aanvragen uit het voortgezet onderwijs. Het gaat om laptops, vrijwillige ouderbijdrage, boeken. Maar ook kluishuur, ICT-bijdrage en kosten van de sportklas.” De afdeling Oosterschelderegio moet veel ouders helpen. ,,Ik heb er hier alleen al vijf of zes aanvragen voor me liggen van het Ostrea Lyceum”, zegt coördinator Peet Kruidenier. ,,Mensen vragen tegemoetkoming voor de kosten van een mediatheekpasje of een excursie naar Blijdorp.”