Warmterecords sneuvelen op Tweede Paasdag

De oude records uit 2011 sneuvelden. Toen viel Pasen ook laat in April. Het werd toen op Tweede Paasdag 25,0 graden in Westdorpe, 24,2 graden in Wilhelminadorp en 22,8 graden in Vlissingen. Ook landelijk werd maandag officieel de warmste Tweede Paasdag ooit, met 24,8 graden in De Bilt.

Op Eerste Paasdag werden geen records gevestigd, maar het was wel zonnig en warm. In Westdorpe werd 25,5 graden gemeten. In Vlissingen 22,3 graden en in Wilhelminadorp 22,2 graden. 's Middags stak een frisse wind op: daardoor moesten strandgangers in sommige kustplaatsen een vest aantrekken. In Cadzand werd het bijvoorbeeld maar 13 graden.