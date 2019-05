Warmer weer, maar regenjas blijft nodig

Buien

Zondagochtend verloopt nat en ook ’s middags zal er nog af en toe een bui vallen. Tussendoor is er ruimte voor de zon en er is wederom weinig wind. In het binnenland zal de temperatuur opnieuw oplopen tot zo’n 21 graden, in Zeeland wordt het een graad of 17. In de avonduren is het op de meeste plaatsen droog.