Warme zondag in Zeeland: lege straten en verlaten stranden

VIDEOVLISSINGEN – Aan het verzoek om vooral thuis te blijven hebben vandaag, net als gisteren , veel mensen gehoor gegeven. Op veel plaatsen in Zeeland was het rustig en waren weinig mensen te zien. Ook de kustgebieden waren stil en verlaten. Wel trokken opvallend veel motorrijders in de provincie er op uit voor een toertocht.

De stranden langs de Walcherse kust, de Kop van Schouwen en de oude Veerhaven in Terneuzen: bijna overal was het beeld hetzelfde. Een paar wandelaars of spelende kinderen in een open stille omgeving. Op sommige plaatsen, zoals op de Vlissingse boulevard, was het op sommige momenten wel wat aan de drukke kant. Het strand bij de Veerse Gatdam was nagenoeg leeg. Op een familie met een vlieger en een schatzoeker met een metaaldetector na. De rust werd alleen verstoord door voorbijrazende motoren. Waardoor het soms even leek alsof je op het TT circuit van Assen zat. Wat opviel: er vlogen ook geen meeuwen.

In de omgeving van Scharendijke zette de politie een drone in om te zien of iedereen zich rond de kustlijn en recreatiegebieden aan de maatregelen hield en of ingrijpen eventueel nodig was. Dat laatste bleek niet het geval, want de meeste mensen gedroegen zich netjes.

Volledig scherm Zondagmiddag 13.00 uur, het Nollestrand in Vlissingen. © Jan Bos

Volledig scherm Het strand bij de Veerse Gatdam. © Timo van de Kasteele

Volledig scherm De strandovergang bij Zeerust in Renesse. © Marieke Mandemaker

Volledig scherm Het strand van Westenschouwen. © Michiel Bouwman

Volledig scherm Normaal gesproken was het in het centrum van Hulst volle bak geweest. Nu is het er stil. © Harmen van der Werf

Op de boulevard in Vlissingen was het wel druk met auto’s die langs de kust reden en motorrijders die passeerden. Het zonnige weer nodigde ook uit om te fietsen. Dat gebeurde ook, maar niet in groepen. Brabander Koen Dietvorst genoot van een broodje op de boulevard. Hij hield zich netjes aan de voorschriften, maar probeerde er verder niet te veel over na te denken. ,,Je wordt al gek genoeg van al die coronaverhalen”, zegt Dietvorst. ,,Ik probeer nu even van het mooie weer te genieten, want van de hele dag binnen zitten wordt niemand blij.”

Volledig scherm Een groep Nederlandse motorrijders bij Perkpolder. © Harmen van der Werf

Volledig scherm De stranden bij Breskens liggen er verlaten bij. © Harmen van der Werf

Volledig scherm Geen gevulde terrasjes in het centrum van Breskens. © Harmen van der Werf

Volledig scherm Geen Belgen meer bij de supermarkt in Hulst. © Harmen van der Werf