Warme zomer zorgt voor meer passagiers op Westerschelde Ferry

De ferry vervoerde vorig jaar 622.964 passagiers. Dat waren er ruim 33.000 meer dan in 2017: een stijging van 5,6 procent. De laatste keer dat meer dan 620.000 mensen werden overgezet, was in 2015. De directie koppelt het succes aan het warme weer, waardoor er meer mensen op pad waren.

B-tag

Van de passagiers was 62 procent te voet, de rest had een fiets of bromfiets bij zich. Ruim 13 procent betaalde met de b-tag. Dat is best veel, vindt de directie, zeker omdat de b-tag pas in mei vorig jaar werd geïntroduceerd. Een b-tag is een pasje waarmee reizigers korting krijgen op kaartjes en abonnementen. Betaling gebeurt automatisch, aan het eind van de maand. Voor studenten is de b-tag gratis. Er zijn er momenteel bijna vijfduizend in omloop.