Warme Pasen: Zeeuwse kust zo goed als volgeboekt

In de afgelopen 76 uur zijn bergen verzet rond het spoor in Goes

6:45 GOES - Wie er vanochtend overheen treint, heeft er vast geen erg in. Maar bij station Goes boemel je over gloednieuw spoor en het dit weekend gelegde ‘plafond’ van de toekomstige spoortunnel. De afgelopen dagen zijn bergen werk verzet. ,,In 76 uur hebben we net zoveel gedaan als normaal in twee weken.”