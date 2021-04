Wanneer is het vaarwel diesel en welkom elektrische vrachtwagen? Een programma van HZ rekent het uit

GOES - Wanneer ruilen transportbedrijven hun diesels in voor elektrische vrachtwagens? Dat moment komt rap dichterbij nu steeds meer steden en havens CO2-vrije zones aankondigen. Dankzij een rekenmodule die is ontwikkeld op de HZ University of Applied Sciences, kunnen Zeeuwse transportondernemers vanaf nu beter bepalen op welk moment ze hun wagenpark moeten vergroenen.

Zeeland boekt daarmee een primeur. Elders in Nederland bestaat zo’n rekenmodule nog niet. Het lectoraat Supply Chain Innovation van de HZ wist die wel in elkaar te knutselen. Transportondernemers zijn maar wat blij met dit Zero Emissie Transport Kompas, dat donderdag is gepresenteerd bij transportbedrijf Zuidwest Logistiek in Goes. Een beetje hulp kunnen transportondernemers wel gebruiken, want de aanschaf van de eerste generatie elektrische vrachtwagens is duur en de actieradius zal mogelijk onvoldoende zijn. Hoe oud het wagenpark is, speelt ook een rol. Moet je nog een tijdje door dieselen of is nu het moment om voor elektrisch te gaan?

Moeilijke beslissing

,,Het is een moeilijke beslissing voor ondernemers. Als ze nu nog een nieuwe dieseltruck kopen, is dat misschien goedkoper dan een elektrische, maar in 2025 mag je Rotterdam al niet meer in met een diesel”, zegt Jakolien van der Meer van de HZ. Samen met Céline Degroote deed zij het onderzoek en ontwikkelde ze de rekenmodule. De logistiek is wel verplicht om te vergroenen. Volgens het Klimaatakkoord moeten transportbedrijven in 2030 bijna de helft minder CO2 uitstoten dan in 1990.

Quote Chauffeurs maken zoveel kilometers dat je je afvraagt of dat op elektrisch ook kan. Corné van Oeveren, Directeur Zuidwest Logistiek

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met een elektrische vrachtwagen is een transportbedrijf er namelijk nog niet. Op het eigen terrein of het bedrijventerrein zal een laadstation moeten worden gebouwd, om maar te zwijgen van de benodigde nieuwe snellaadpunten langs snelwegen en op industrieterreinen. De huidige snellaadpunten zijn geschikt voor elektrische auto’s, maar bieden veel te weinig laadvermogen voor een elektrische vrachtauto.

Koeriersdienst

Directeur en mede-eigenaar Corné van Oeveren van Zuidwest Logistiek zit op het vinkentouw. Zijn wagenpark bestaat uit 25 vrachtwagens die dagelijks goederen distribueren in de Benelux. Een andere tak van het bedrijf is een koeriersdienst die met 20 bussen in heel Europa rijdt. ,,Met de koeriersdienst rijden we ook regelmatig naar Rotterdam. Dus zullen we ook naar die busjes moeten kijken als de emissievrije zone er komt.”

Het wagenpark van Zuidwest Logistiek is vrij nieuw. De oudste vrachtwagen is 4,5 jaar oud. Normaal gesproken is een vrachtwagen na 7 jaar aan vervanging toe. ,,Het voordeel is dat onze diesels allemaal Euro 6 motoren hebben. Dat zijn de schoonste diesels die je nu kunt kopen. Niettemin moeten we binnen nu en zes jaar kijken naar vervanging. Dat is een enorme uitdaging. Sommige vrachtwagens rijden 1000 kilometer per dag. Chauffeurs maken zoveel kilometers dat je je afvraagt of dat op elektrisch ook kan. Misschien moeten we daarom ook hybride vrachtwagens overwegen. Of misschien waterstof. Dat zijn tussenoplossingen totdat elektrische volledig staat.”

Zes adviezen

De tijd moet uitwijzen wanneer de eerste elektrische vrachtwagen bij Zuidwest Logistiek in bedrijf gaat, zegt Van Oeveren. Het HZ-kompas geeft namelijk geen eenduidig advies voor Zuidwest Logistiek. ,,Ik heb het hele wagenpark plus de kilometrage ingevoerd. En welke voertuigen naar verwachting straks in emissievrije zones gaan rijden. Daar komen verschillende scenario’s uit. Bijvoorbeeld in hoeverre de overheid verduurzaming stimuleert. Er komen wel zes adviezen uit waaruit wij straks een keuze moeten maken. Maar handig is die tool wel. Wij hoeven nu niet zelf het wiel helemaal uit te vinden.”