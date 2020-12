Wanhopige horeca voert actie met Black Monday

Meer Zeeuwen beginnen een bedrijf, vooral in Zeeuws-Vlaanderen

14:59 GOES - Het aantal mensen dat een bedrijf begint, ligt dit jaar al ruim boven het aantal starters in 2019. Landelijk zijn er in 2020 ruim 72.000 bedrijven bijgekomen. In Zeeland is met name het aantal starters in Zeeuws-Vlaanderen fors toegenomen.