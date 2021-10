Wandelmarathon 2021: Een feest van fans, supporters en gedreven vrijwilligers

zeeland geboekt Janske uit Welberg tussen hemel en hel

3 oktober Aan elke kerkdeur die ik passeer, rammel ik even. Op slot of open? Ik kom niet in de kerk om te bidden, maar om me te vergapen. Het meest verbaas ik me over de martelaren, harde sm in het teken van God, geloof met zwepen en zwaarden, kettingen en kruisen. Het verhaal van Janske Gorissen (1906-1960) is eveneens vol gruwelen.