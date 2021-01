Wandelen houdt me op de been

Bezoek aan huis is verder ingeperkt, je kunt eigenlijk nergens heen. Maar wat nog wél kan om elkaar te zien en te spreken, is wandelen. En dat doen we dan ook massaal. Vaak in duo’s; de paden op, de lanen in. Door de bossen, over de hei. Over het strand of gewoon door de wijk. Kilometers maken en kletsen.