Wandelen door vijftiende-eeuws Zeeland: zelfs de sliertjes onkruid in de kerkmuur kun je zien

Varen over de Oosterschelde, wandelen over de dijken, neuzen in de molen, om uiteindelijk uitgebreid rond te kijken in het dorp Scheldeoort. Alsof je een blik werpt op een openluchtmuseum, neergezet in een landschap dat een combinatie vormt van de Yerseke Moer en het heggengebied rond Nisse. Maar het is geen museum: dit was écht Zeeland, aan het begin van de zestiende eeuw.