Walter woont in Alphen, maar voelt zich nog altijd Zeeuw. ‘Ik laat me niet gek maken’

Hoe was je jeugd?

,,Voor mij was het prima om in Sint-Laurens op te groeien. Het is daar klein maar fijn. Er gebeurde niet zo veel. Dat maakte het heel rustig en fijn om in op te groeien. Een drukke stad was niet echt iets voor mij. Mijn vrienden woonden gewoon in dezelfde straat. Via muziekvereniging ONDA had ik ook een vriendengroep, waar ik nu nog steeds contact mee heb. Ik zat op het CSW in Middelburg en daar sukkelde ik een beetje door de havo heen. Ik had het erg naar mijn zin op die school.”