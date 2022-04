Walter Ertvelt schreef vele bekende liedjes, maar nooit eerder gaf de Gentse Terneuzenaar zichzelf bloot

Het is een zonnige dinsdagmiddag. Het terras lonkt, maar we zoeken toch de gezelligheid binnen in café De Vriendschap in Terneuzen op. Walter Ertvelt (72) komt er al dertig jaar, hij hoeft maar ‘tripel’ te zeggen of uitbater Ronnie Verberkmoes weet dat hij een Rochefort bedoelt. Ertvelt voelt zich er thuis. Toen hij nog een radiocolumn had op het Vlaamse Radio 1, bracht hij eens een ode aan de kroeg waar eigenlijk niemand echt weet wie hij is. Maar nu hij na vijftig jaar liedjes voor anderen schrijven zijn debuut maakt met zijn eigen plaat, is het tijd om naar buiten te treden. Of zoals hij het zelf zegt: ,,Na een rusteloze zwerftocht van een turbulente halve eeuw door het ‘labyrint’ van de media, de muziek- en filmindustrie, de podium- en beeldende kunsten, zijn de nummers op deze plaat mijn ‘howl’, mijn statement.’’

Volledig scherm Walter Ertvelt komt graag in De Vriendschap in Terneuzen. ,, In Terneuzen ontmoette ik de reserve-Belg; een bescheiden mens met een enorme werklust.’’ © Anne Hana

U woont deels in Gent, deels in Terneuzen. Hoe bent u in Terneuzen terechtgekomen?

,,Mijn eerste contact met Terneuzen heb ik te danken aan volkszanger Walter De Buck, voor wie ik liedjes produceerde. Hij nam mij mee naar Porgy & Bess, als hij daar moest optreden. De stad, maar vooral het water trokken mij vanaf het eerste moment. Het geeft mij rust. Veel later heb ik een appartement aan de Westerschelde gekocht. Dat hebben we lang verhuurd, maar een jaar of tien geleden zijn Griet en ik er zelf in getrokken. Je mag gerust stellen dat ik verliefd ben geworden op Terneuzen.’’