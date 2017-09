'Walk with me': mindfulness op Film by the Sea

videoVLISSINGEN - Film by the Sea verwacht dit weekend veel van 'Walk with me', een film over de grondlegger van mindfulness. Regisseur Marc J. Francis is in Vlissingen aanwezig.

Centraal in 'Walk with me' staat de boeddhistische leermeester Thich Nhat Hanh. In 1992 stichtte hij Plum Village, een meditatiegemeenschap in de Dordogne in Frankrijk. De monniken en nonnen leven daar zonder aardse bezittingen en hebben zich gewijd aan de kunst van mindfulness. ,,We hadden de film niet kunnen maken zonder zelf mindfulness te beoefenen", zegt Francis.

Wie kwam met het idee voor deze film?

,,Het oorspronkelijk idee kwam vanuit Plum Village zelf. Tot nu toe hebben zij en Thich Nhat Hanh de media steeds op afstand gehouden. Maar het klooster achtte de tijd rijp om wat opener te worden. Een van de monniken is bloedbroeders met de coregisseur van deze film, Max Pugh. Die heeft Max benaderd en gezegd: dit is wat we zouden willen doen. We kregen een zekere mate van toegang tot hun leven, wat tot dan toe niemand had gekregen. Dat was een bijzonder voorrecht."

Was u er wel eens geweest?

,,Nee. Ik wist er zelfs helemaal niets van af, voordat we met deze film begonnen. Voor mij was het dus nieuw. Ik was helemaal blanco. Wel had ik een grote belangstelling voor het boeddhisme. Niet dat ik er aanhanger van was, maar er was wel een moment in mijn leven dat ik 'iets' zocht. Ik had vragen waarop ik antwoorden zocht die dieper gaan."

Hebt u die gevonden in Plum Village?

,,Ik verwachtte niet daar zozeer antwoorden te vinden. Wat ik vooral ontdekte is dat ze heel bekwaam zijn in het mensen leren gas terug te nemen, om meer in het heden te leven en zich minder zorgen te maken over de toekomst en droevig te zijn over het verleden. Wat zij vooral op focussen is niet zozeer religie maar de band die je hebt met jezelf en met anderen. Daar gaat het in wezen om. Ik denk dat we daar allemaal wel eens mee worstelen. Hoe zij daarmee omgaan, vind ik fascinerend."

Gebruikt u die techniek van mindfulness zelf ook?

,,Ik heb het gedaan. We hadden de film niet kunnen maken zonder zelf mindfulness te beoefenen. Anders had de kloostergemeenschap niet zo ruimhartig meegewerkt. Hoe meer we er zelf in meegingen en 'mindful' werden, des te meer stelden de mensen zich ook open voor ons en voor de film. Ik heb er veel geleerd, elementen die ik nog steeds in mijn dagelijks leven toepas."

De opnamen hebben drie jaar geduurd. Waarom zo lang?

,,Het kost tijd om het vertrouwen te winnen van iedereen in de film. Bovendien is de intentie van de film om de kijker mee te slepen in een meditatieve ervaring. Als wij die zelf niet zouden ervaren, kunnen we die ook niet overbrengen op de kijker. We moesten onszelf dus in een gemoedstoestand brengen waarin we de energie van mindfulness kunnen overbrengen zoals we die zelf hebben ervaren in het klooster."

Is dat ook het belangrijkste doel van de film?

,,We willen overbrengen hoe het is om in die gemeenschap te leven, om gas terug te nemen, om weer met aandacht adem te halen. Die ervaring willen we creëren. Wat kijkers daar vervolgens mee doen, is hun eigen beslissing."

De film kent prachtige beelden. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?

,,We hebben de kleinste camera's gebruikt waarop we lenzen konden zetten. Daardoor verstoorden we zo min mogelijk de intimiteit, maar kregen we de kwaliteit die we wilden hebben. Je hoort de wind, je hoort de ademhaling, je hoort een kever over tafel lopen. Als kijker word je meegezogen tot in de kleinste details."

'Walk with me' is al zeer goed ontvangen in diverse landen. Verbaast u dat?

,,Bijna iedereen die de film al heeft gezien, zegt geraakt te zijn. Veel mensen voelen zich tegenwoordig overspoeld door informatie. Ze worden voortdurend gebombardeerd met beelden, agressieve politiek en sociale media. Deze film is een kans om daarvan los te komen en wat afstand ervan te nemen. De tijd is er ook rijp voor. Steeds meer mensen willen af van de drukte van alledag en aandacht hebben voor zichzelf, voor hun kinderen en geliefden. Dat is volgens mij de reden waarom de film zo aanslaat."

