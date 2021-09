Walcherse tuinwereld huilt om dood van man uit Biggekerke; verdachte is schoonzoon

De Middelburger werd maandagochtend aangehouden bij een huis in Biggekerke, waarvan de bewoner tijdens een geweldsincident om het leven was gebracht. De politie verklaarde meteen al dat de verdachte en slachtoffer bekenden van elkaar waren en de aanleiding van het incident ‘in de relationele sfeer’ lag. In de omgeving van de Noordweg reageerden buren aangeslagen op het overlijden van de eigenaar van Tuin ‘t Hofje .

Rouwdienst

Het gezin is lid van de Gereformeerde Gemeente te Meliskerke. Dinsdag bezochten ds. J. M. D. de Heer, consulent van de gemeente, en een ouderling van de gemeente de rouwende familie om geestelijke steun te bieden. ,,De familie is in schokkende rouw gedompeld. Ook de kerkgemeenschap is sprakeloos. Als we met elkaar sprakeloos zijn, is het goed om niet veel te zeggen”, zegt de predikant na afloop van het pastorale rouwbezoek.