Walchers strand wordt snel opgespoten, waterschap is opgelucht

LMG wil ticketsys­teem Contacta delen met Zeeuwse onderne­mers: ‘Zo kun je bezoek in je zaak reguleren’

19:30 GOES - Reclame- en evenementenbureau LMG in Goes stelt het ticketsysteem dat het gebruikt voor de Contacta en de Horecabeurs gratis beschikbaar voor winkeliers en horeca-ondernemers. ,,Daarmee kunnen ze het klantenbezoek reguleren, zodat er niet te veel mensen tegelijk samenkomen in de zaak”, zegt LMG-directeur Perry Kentin.