Wachttijden huishoudelijke hulp lopen op in Zeeland

BBB schrapt Zeeuws aspirant-kandidaat Van Hoecke van lijst na tweets over Meloni: ‘Liever alle neuzen dezelfde kant op’

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging heeft besloten niet in zee te gaan met de Eelco van Hoecke, die in beeld was voor de Provinciale Staten in Zeeland. Dit gebeurde na tweets over Giorgia Meloni.

27 september