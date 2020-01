Wachttijden bij Adrz nemen toe: ‘Ik stond op de wachtlijst van de wachtlijst’

Chloorver­bod ramp voor aardappel­te­lers: ‘Zeg maar gerust dat de situatie desastreus is’

18:38 ZIERIKZEE - Aardappeltelers zijn in rep en roer. Vanaf de nieuwe oogst dit jaar mogen ze hun aardappelen niet meer behandelen met de kiemremmer Chloorprofam. Daarnaast mogen ze hun aardappelen waarschijnlijk ook niet meer bewaren in schuren waar het middel is gebruikt. ,,Een ramp, want chloor zit tot in het beton. Dat krijg je er niet meer uit”, zegt akkerbouwer Kees Hanse uit Zierikzee.