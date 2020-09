Wachttijd voor coronatest loopt ook in Zeeland op

GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van de 25 GGD’s in Nederland, zei donderdag aanvankelijk dat bij slechts vier van de ruim honderd teststraten in het land deze week nog voldoende plek is. ,,Dat was een momentopname”, zegt woordvoerster Sonja Kloppenburg. ,,Het is nu overal heel druk. Zeeland is geen uitzondering. Was het maar waar.” De GGD Zeeland kon dat donderdag niet bevestigen.