Wachten op je beurt bij Oranjezon, maar hausse aan wandelaars geen probleem voor natuur

Zeeuwse studenten die stageplek zoeken kunnen zich binnenkort ook via de Grensmatch-app aanbieden

7 november KLOOSTERZANDE - Studenten die in Zeeland of misschien net over de grens in Vlaanderen naar een stageplek zoeken, kunnen binnenkort hun profiel plaatsen in de Grensmatch-app. Dankzij een bijdrage van de Europese Unie wordt een stagemodule aan de app toegevoegd.